Zełenski w Brukseli? Media: Weźmie udział w posiedzeniu Rady Europejskiej

Dziennik "La Stampa" poinformował w poniedziałek, że Wołodymyr Zełenski będzie w czwartek w Brukseli. Prezydent Ukrainy weźmie udział w posiedzeniu Rady Europejskiej, a także wystąpi w Parlamencie Europejskim.

Włoska gazeta, powołując się na źródła unijne, przekazała, że przygotowania przed wizytą ukraińskiego przywódcy są na "zaawansowanym etapie".

Natomiast rzecznik prasowy przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela przypomniał, iż zaproszenie dla Zełenskiego do Brukseli jest "otwarte".

Szczyt UE – Ukraina

W minionym tygodniu w Kijowie odbyło się spotkanie liderów politycznych Unii Europejskiej z władzami Ukrainy. Politycy omówili kolejne obszary współpracy między UE a Ukrainą. Na agendzie były też kwestie odbudowy zniszczonego wojną kraju. Poruszony został także temat członkostwa Ukrainy we Wspólnocie Europejskiej.

Wydarzenie miało pokazać solidarność i zachęcić Ukraińców do kontynuowania reform niezbędnych do ostatecznego przystąpienia do struktur Unii.

W ostatni czwartek odbyły się pierwsze konsultacje Komisji Europejskiej i rządu Ukrainy. Natomiast w piątek prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen, szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem oraz wysokim przedstawicielem UE do spraw bezpieczeństwa i polityki zagranicznej Josepem Borrellem.

Proces akcesji

Przypomnijmy, że pod koniec lutego 2022 roku prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek dot. członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Przywódca zwrócił się do UE o natychmiastowe włączenie jego kraju do Wspólnoty.

W lipcu ub.r. Unia Europejska wskazała władzom w Kijowie obszary, które wymagają wprowadzenia reform, jeśli Ukraińcy chcą wejść do Wspólnoty.

Zgodnie z tymi wytycznymi, Ukraina musi kontynuować zmiany w sferze wymiaru sprawiedliwości, praworządności, walki z korupcją i praw podstawowych.

