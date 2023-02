Szczyt UE – Ukraina. Unia dostarczy kolejne generatory prądu

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że UE przekaże Ukrainie 2,4 tys. dodatkowych generatorów prądu.

Dostawy generatorów prądu

Szefowa KE potwierdziła, że UE dostarczy Ukrainie 35 mln żarówek LED (o łącznej wartości 50 mln euro), 2,4 tys. generatorów, oprócz 3 tys. już dostarczonych. Mówiła też o funduszach na panele słoneczne do zasilania ukraińskich budynków publicznych.

"Razem niesiemy światło Ukrainie! Ukraińcy mogą wymienić stare żarówki na poczcie na energooszczędne żarówki LED. UE chętnie dostarczy ich 35 mln. Każdy zaoszczędzony kW energii jest cenny dla przeciwdziałania rosyjskiej wojnie energetycznej" — napisała na Twitterze przewodnicząca KE.

Szczyt UE – Ukraina

Podczas spotkania liderów politycznych Unii Europejskiej z władzami Ukrainy omawiane są kolejne obszary współpracy między UE a Ukrainą. Na agendzie spotkania są też kwestie odbudowy zniszczonego wojną kraju. Poruszony ma zostać także temat członkostwa Ukrainy we Wspólnocie Europejskiej.

Wydarzenie ma pokazać solidarność i zachęcić Ukraińców do kontynuowania reform niezbędnych do ostatecznego przystąpienia do struktur Unii. W czwartek odbyły się pierwsze konsultacje Komisji Europejskiej i rządu Ukrainy. Natomiast w piątek prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z Ursulą von der Leyen, Charlesem Michelem oraz Josepem Borrellem.

Proces akcesji

Przypomnijmy, że pod koniec lutego 2022 roku prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek dot. członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Przywódca zwrócił się do UE o natychmiastowe włączenie jego kraju do Wspólnoty. W lipcu ub.r. Unia Europejska wskazała władzom w Kijowie obszary, które wymagają wprowadzenia reform, jeśli Ukraińcy chcą wejść do Wspólnoty. Zgodnie z tymi wytycznymi, Ukraina musi kontynuować zmiany w sferze wymiaru sprawiedliwości, praworządności, walki z korupcją i praw podstawowych.

Według najnowszych medialnych doniesień, część państw członkowskich UE nie zgadza się na zdecydowane przyspieszenie procesu akcesji Ukrainy do Wspólnoty. Niektórzy dyplomaci unijni uważają, iż "język deklaracji" jest "zbyt pozytywny". Najprawdopodobniej w tej grupie znajdują się: Francja, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Dania, Belgi.

