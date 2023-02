W piątek o 20.00 orędzie prezydenta Andrzeja Dudy

Polsat News dowiedział się, że prezydent odniesie się między innymi do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą w środę przyjął Sejm.

twitter

Orędzie prezydenta

Podczas środowego posiedzenia Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Nowela ustawy o SN w swojej pierwotnej wersji trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Oprócz podpisania bądź odrzucenia (weto ustawodawcze), głowa państwa ma możliwość skierowania przepisów do Trybunału Konstytucyjnego.

Jeśli prezydent nie podpisze ustawy i nie skieruje do TK, ponownie zajmuje się nią Sejm. Możliwe jest odrzucenie prezydenckiego weta.

Sejm może przegłosować je większością kwalifikowaną (3/5 w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów). Zakładając obecność wszystkich parlamentarzystów na sali plenarnej to 276 głosów.

Nowelizacja ustawy o SN

Przypomnijmy, że projekt został zgłoszony na początku grudnia ubiegłego roku przez część członków klubu parlamentarnego PiS. Nowelizacja – w ocenie wnioskodawców – ma wypełnić tzw. kamień milowy i tym samym odblokować Polsce pierwszą transzę środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Środki te, są w całości pożyczką (łącznie z częścią grantową).

Nowe przepisy przekazują sądownictwo dyscyplinarne sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) oraz poszerza zakres tzw. testu niezawisłości sędziego. Według m.in. NSA, SN, NRA, że ustawa jest sprzeczna z konstytucją.

Czytaj też:

Sejm przyjął nowelizację ustaw sądowych. Jest głos z BrukseliCzytaj też:

Niemiecki dziennik: Nowelizacja ustaw sądowych to za mało