Niemiecki dziennik: Nowelizacja ustaw sądowych to za mało

Podczas środowego posiedzenia Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Nowela ustawy o SN w swojej pierwotnej wersji trafi zatem do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Jej zasadniczym założeniem jest przekazanie sądownictwa dyscyplinarnego sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) oraz poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości sędziego.

Przypomnijmy, że projekt został zgłoszony na początku grudnia ubiegłego roku przez część członków klubu parlamentarnego PiS. Nowelizacja – w ocenie wnioskodawców – ma wypełnić tzw. kamień milowy i tym samym odblokować Polsce środki z Krajowego Planu Odbudowy. Środki te, są w całości pożyczką (łącznie z częścią grantową).

"FAZ": Nowelizacja to za mało

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” komentuje zmiany w polskim sądownictwie. Reinhard Veser pisze w dzienniku, że jeżeli Komisja Europejska poważnie traktuje uzależnienie wypłaty Polsce miliardów z Funduszu Odbudowy od powrotu do "zasad praworządności", to nie może "zadowolić się" nowelizacją ustawy.

Jego zdaniem zmiana w polskim prawie, jakkolwiek w dobrym kierunku, to nie dotyka sedna tych decyzji, za pomocą których "prawicowo-nacjonalistyczny rząd Polski chce poddać sądownictwo kontroli politycznej".

Jego zdaniem od 2018 roku sędziowie są powoływani przez "starannie dobranych zwolenników partii".

Veser dodaje, że fakt iż ustawa była uzgodniona z Komisją Europejską nie przysparza chwały Brukseli, gdyż są poważne wątpliwości co do konstytucyjności tej nowelizacji.

KE studzi zapał

Didier Reynders, komisarz UE ds. sprawiedliwości, studzi entuzjazm polskich władz w sprawie porozumienia dotyczącego wypłaty środków z KPO. W liście do prezesów europejskich stowarzyszeń sędziowskich komisarz zapewnia, że Bruksela dokładnie rozliczy działania Polski, "zanim będzie mogła nastąpić jakakolwiek wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy".

Z treści listu komisarza nie wynika, że doszło do porozumienia na linii Warszawa-Bruksela w tej kwestii. "Niezawisłość sądownictwa jest wyzwaniem wskazanym w zaleceniach dla poszczególnych krajów. W związku z tym, biorąc pod uwagę te kryteria oceny, Komisja Europejska i Polska uzgodniły dodanie do planu reformy systemu sądownictwa, która ma zostać wdrożona i zweryfikowana poprzez odpowiednie etapy" – pisze polityk.

