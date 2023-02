Mentzen: Jedzą luksusową wołowinę, a nam mówią, że mamy wcinać chrząszcze

Unia Europejska zdecydowała, że nadszedł czas na wprowadzenie jedzenia owadów do diety. Ma to mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie, ale także na pozytywnie przełożyć się na "walkę o klimat" i "ratowanie planety".

Mąka ze świerszczy i inne robaki

Niedawno Komisja Europejska zatwierdziła stosowanie mąki z domowych świerszczy w produkcji żywności. W Unii Europejskiej dopuszczone będą produkty oparte na sproszkowanych owadach Acheta domesticus. Mąka ze świerszczy ma być dodawana do takich produktów jak pieczywo pełnoziarniste, batony, ciastka, herbatniki, przetwory mięsne i zupy.

Wkrótce do obrotu na rynku unijnym zostaną wprowadzone również larwy pleśniakowca lśniącego w formie mrożonej, pasty, suszonej i sproszkowanej.

Mentzen: Obrzydliwe

Rozmaite media, ale także politycy, usiłują już oswajać społeczeństwo z "nowoczesną" dietą. Nieco inaczej na sprawę patrzy Sławomir Mentzen.

– Zastanawiałem się jak ugryźć ten temat. Myślałem, żeby może zacząć od Davos. Od tego, że ci miliarderzy i najważniejsi politycy przylatują prywatnymi odrzutowcami z całego świata, emitując CO2, następnie jedzą luksusową wołowinę z Argentyny czy z Japonii, która też pewnie przyleciała do Davos samolotem, a nam następnie każą jeździć na rowerze i wcinać chrząszcze, tylko po to, żeby walczyć z globalnym ociepleniem – powiedział Mentzen.

Co na to Sylwia Spurek?

– Albo myślałem, żeby inaczej podejść do tego tematu i opisać wam, jak wygląda ta fabryka świerszczy w Wietnamie. Jakie to musi być obrzydliwe. Żeby się zastanowić, czy te świerszcze to oni na żywca zamieniają w mąkę, czy je najpierw gazują, usypiają? Co oni z nimi robią? Co w ogóle na to Sylwia Spurek? Czy można się tak znęcać nad świerszczami? Czy jedzenie świerszczy jest wegańskie, czy nie jest? Czy jest wegetariańskie? – pytał polityk.

W dalszej części wypowiedzi Mentzen podsumował, że jedzenie robaków samo w sobie jest tak obrzydliwe, że chyba każdy rozumie, że pomysł Unii Europejskiej jest zły.

Poseł Lewicy: Robaki tak

Entuzjastką idei spożywania robaków przez Polaków jest poseł Lewicy Anna Maria Żukowska.

Poseł Lewicy została zapytana w wywiadzie dla Radia ZET, czy popiera jedzenie robaków przez społeczeństwo.

– W sumie to popieram dlatego, że to jest cenne źródło białka, a te białko na pewno łatwiej pozyskać z takich małych zwierzątek, jeżeli chodzi o ochronę klimatu, niż np. jeżeli mówimy o wołowinie – oznajmiła poseł Lewicy. Dopytywana, czy jadła robaki, odpowiedziała, że tak.

