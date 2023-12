Von der Leyen: To będzie ostateczne zwycięstwo Ukrainy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim stwierdziła, że Władimir Putin, "nie tylko nie osiąga swoich strategicznych celów, ale także nakłada dramatyczne koszty na swój własny kraj".

Polityk podkreśliła wojskowe sukcesy Ukrainy oraz zapewniła, że Kijów jest na drodze do członkostwa w UE.

– Zbliża się kolejna zima w walce o Ukrainę. Naszym obowiązkiem jest jasne spojrzenie na to, co osiągnęliśmy do tej pory i co nas czeka. Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, wielu obawiało się, że Kijów upadnie w ciągu kilku dni. Tak się jednak nie stało. Zamiast tego Ukraina wyparła Rosję z połowy terytoriów, które ta wcześniej zajęła. Na morzu Ukraina odepchnęła rosyjską flotę i ponownie otworzyła korytarz morski dostarczający zboże na cały świat. W powietrzu Ukraina stała się niezwykle skuteczna w zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet i dronów. A na lądzie Ukraina zadaje Rosji ogromne straty. Dziesiątki tysięcy młodych rosyjskich żołnierzy ginie lub zostaje rannych każdego tygodnia – mówiła.

"Ostateczne zwycięstwo"

Jednocześnie dodała, że Finlandia stała się członkiem NATO, a wkrótce tą samą drogą podąży Szwecja. Jednocześnie szefowa KE stwierdziła, że Rosja odcięła się od zachodnich gospodarek i uzależnił o Chin.



– Ale porażka Putina nie przełoży się automatycznie na zwycięstwo Ukrainy. W miarę jak wojna się przeciąga, musimy udowodnić, co oznacza wspieranie Ukrainy "tak długo, jak to konieczne". Ukraina walczy nie tylko z najeźdźcą, ale także o Europę. Dołączenie do naszej rodziny będzie ostatecznym zwycięstwem Ukrainy. I w osiągnięciu tego celu mamy do odegrania decydującą rolę –mówiła.

Wsparcie dla Ukrainy

Ursula von der Leyen mówiła, że UE chce zagwarantować Ukrainie stabilne i znaczące finansowanie w ciągu najbliższych czterech lat. – Zapewni to zaufanie inwestorów i nadzieję ukraińskim bojownikom. Musimy dać Ukrainie to, czego potrzebuje, aby być silną dzisiaj, aby jutro mogła być silniejsza przy stole i wynegocjować sprawiedliwy i trwały pokój – dodała.

Czytaj też:

15 mld euro dla Ukrainy. Z zamrożonych aktywów RosjiCzytaj też:

Lisicki: UE zaprojektowana tak, by elementy podmiotowo-suwerennościowe zostały zniszczone