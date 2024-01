Zajączkowska-Hernik: PiS pomaga rządowi przykryć sprawę, która stanowi realne zagrożenie

W ostatnich dniach polską scenę polityczną zdominował temat dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości. Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście podjął decyzję o nieuwzględnieniu wniosków Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego. Sąd zdecydował także o przygotowaniu wniosków o doprowadzenie obu skazanych do więzienia, gdzie mają odbyć karę 2 lat pozbawienia wolności.

Czy sytuacja Kamińskiego i Wąsika interesuje Polaków?

W mediach w nieskończoność odbywają się dyskusje na ten temat. W ocenie Ewy Zajączkowskiej-Hernik, rzecznik Konfederacji, która gościła w „Super Expressie” sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pomaga w przykryciu dużo ważniejszej dla Polaków sprawy, czyli tzw. paktu migracyjnego.

W grudniu Parlament Europejski i Rada Europejska (prezydencja hiszpańska) uzgodniły ostateczny kształt pięciu odrębnych rozporządzeń UE ustalających, w jaki sposób dzielić miedzy państwa członkowskie "zadania" dotyczące polityki migracyjnej i azylowej. W Polsce największe obawy budzi kwestia przymusowej relokacji Afrykanów i Azjatów.

– Pytanie podstawowe, czy Polaków teraz interesuje sytuacja dwóch panów, którzy nie za bardzo mają wpływ na takie bieżące sprawy dotyczące nas wszystkich? Bo też zwróćmy uwagę, że ta sprawa – ta i przejęcie mediów publicznych – przykryły bardzo ważną sprawę, jaką jest np. przegłosowanie paktu migracyjnego w Unii Europejskiej – powiedziała Zajączkowska-Hernik.

Zajączkowska-Hernik: Pakt migracyjny to realne zagrożenie

Działaczka Konfederacji zwróciła uwagę na to, że dzięki brakowi ścisłej cenzury na X, użytkownicy tego portalu mogą na własne oczy zobaczyć, jakie konsekwencje niesie za sobą zgoda na przyjmowanie imigrantów. – Nie wiem, jak Państwo, ale ja ostatnio jestem zasypywana wręcz filmikami, gdzie czarnoskórzy imigranci chwalą się dziennikarzom, ile kobiet zgwałcili, ile z nich zarazili HIV-em. Pojawiają się filmiki, gdzie ciężarne kobiety są po prostu wyrzucane z autobusów z takim impetem, że głową uderzają o beton, co jest bardzo dużym zagrożeniem dla tych kobiet – mówiła polityk.

– Generalnie mnóstwo filmików, gdzie kobiety w Europie po prostu nie mogą czuć się bezpiecznie – i to jest realne zagrożenie teraz dla nas, dla Polaków i dla Europejczyków, bo pamiętajmy, że pakt migracyjny oznacza, że przynajmniej 30 tys. takich osób przyjedzie w tym roku do Unii Europejskiej i zostanie rozlokowane po wszystkich państwach Unii Europejskiej, a jeżeli nie to będziemy płacić bardzo duże pieniądze w ramach kary – przypomniała.

– To nas wszystkich interesuje, bo to jest realne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa – mówiła Zajączkowska-Hernik.

– A Prawo i Sprawiedliwość, nakręcając aferę z Wąsikiem i Kamińskim, jeszcze dodatkowo pomaga Platformie Obywatelskiej i całej koalicji, czy nowemu rządowi, przykryć całą tę historię, więc po raz kolejny po prostu idziecie ramię w ramię z nowym rządem, z tą całą koalicją – podsumowała swoją wypowiedź.

Pakiet polityki migracyjnej Konfederacji

W lipcu ubiegłego roku Konfederacja zaprezentowała 12- punktowy "Pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej". Pierwszy punkt przewiduje likwidację socjalu do imigrantów, drugi jak najszybszy powrót uchodźców, trzeci limit napływu imigrantów.

Inny punkt zakłada presję integracyjno-asymilacyjną, czyli wprowadzenie obowiązku opanowania języka polskiego w dwa lata jako warunek przedłużenia prawa pobytu.

Bruksela: "Solidarność" obowiązkowa

Tzw. pakt migracyjny przewiduje obowiązkową "solidarność" z krajami UE, które doświadczają "presji migracyjnej". W takiej sytuacji pozostałe państwa członkowskie mają wybór między relokacją osób ubiegających się o azyl na swoje terytorium a wniesieniem opłaty. Dokument określa także nowe kryteria, według których państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o ochronę międzynarodową (dawne przepisy dublińskie).

