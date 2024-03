"Nasza Europa". Von der Leyen grzmi na Konfederację

W Bukareszcie trwa kongres Europejskiej Partii Ludowej (EPL) przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. EPL zrzesza w sumie ponad 70 partii członkowskich, w tym Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Frakcją kieruje Manfred Weber.

EPL ma w europarlamencie 176 deputowanych na 705 miejsc. W Komisji Europejskiej ma aż 10 członków na 27 miejsc.

Zjazd EPL. Komu zagraża Konfederacja?

W trakcie swojego przemówienia w stolicy Rumunii szefowa KE mówiła o największych z jej punktu widzenia zagrożeniach dla projektu Unii Europejskiej. Polityk narzekała na "ekstremistów politycznych" ze strony prawicowej i lewicowej. Z nazwy Niemka wymieniła jednak tylko formacje prawicowe, przeciwstawiające się dyktatowi Komisji Europejskiej na kontynencie.

– Zjednoczona Europa spotyka się z wyzwaniem, z jakim nie miała jeszcze nigdy do czynienia. Populiści, nacjonaliści, demagogowie z radykalnej prawicy i radykalnej lewicy. Czy to jest to AfD, czy jest to Zjednoczenie Narodowe, czy jest to Konfederacja. Imiona mogą być różne, ale cel jest ten sam, oni chcą zdeptać nasze wartości i zniszczyć naszą Europę. My, EPL, nigdy na to nie pozwolimy – nawoływała podczas swojego przemówienia przedstawicielka brukselskiego establishmentu.

Kolejna kadencja Ursuli von der Leyen?

Zgromadzeni w Bukareszcie na kongresie EPL delegaci zagłosowali za kandydaturą Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej w kolejnej kadencji. Była jedyną kandydatką.

2 lipca 2019 roku przywódcy państw Unii Europejskiej podczas szczytu Rady Europejskiej wysunęli wspólnie kandydaturę Ursuli von der Leyen na funkcję szefowej Komisji Europejskiej. 15 lipca, dzień przed debatą i głosowaniem w Parlamencie Europejskim, zapowiedziała rezygnację z urzędu ministra niezależnie od decyzji PE. 16 lipca 2019 roku Europarlament wybrał ją po raz pierwszy na funkcję przewodniczącej Komisji Europejskiej. Głosy były wówczas podzielone w stosunku 383 "za" a 327 "przeciw".

Ostatecznie 27 listopada 2019 roku Parlament Europejski zaaprobował zaprezentowany przez Ursulę von der Leyen skład nowej Komisji Europejskiej. Nowa Komisja Europejska pod jej przewodnictwem rozpoczęła urzędowanie 1 grudnia 2019 r. Ursula von der Leyen stała się pierwszą kobietą na stanowisku przewodniczącego KE.

Teraz ma szansę na kolejną kadencję. Po uzyskaniu akceptacji delegatów von der Leyen oficjalnie została kandydatem EPL na stanowisko przewodniczącej KE. Von der Leyen była jedyną kandydatką.