"Make Europe Great Again"? Jest data zjazdu europejskiej prawicy

Jak ustalił prestiżowy lewicowy "Politico", 8 lutego w Madrycie odbędzie się zjazd uniosceptycznej prawicy, która rośnie w siłę niemal na całym kontynencie. Według serwisu hasłem zjazdu ma być "Make Europe Great Again".

Patrioci dla Europy to grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, założona w 2024 roku, zrzeszająca partie prawicowe i uniosceptyczne – przeciwne m.in. centralizacji władzy nad Europą w Brukseli.

Frakcja Patriotów liczy obecnie w Parlamencie Europejskim 86 deputowanych, co oznacza, że jest trzecią co do wielkości grupą w tym organie Unii. Pierwsze skrzypce grają w niej liderka francuskiej prawicy Marine Le Pen (Front Narodowy) i premier Węgier Viktor Orban (Fidesz).

W skład ugrupowania oprócz francuskiego Zjednoczenia Narodowego i węgierskiego Fideszu wchodzą m.in.: austriacka partia wolnościowa (FPOe), portugalska partia Chega, hiszpańska partia VOX, holenderska Partia Wolności Geerta Wildersa, włoska Liga Matteo Salviniego, czeska ANO, belgijski Interes Flamandzki, grecki Głos Rozsądku czy Duńska Partia Ludów. Do frakcji należy także Ruch Narodowy wchodzący w skład polskiej prawicy – Konfederacji. Formację reprezentują Anna Bryłka i Tomasz Buczek.

Grupa Patriotów, dysponuje rocznym budżetem w wysokości 5 mln euro (ok. 21 mln zł). W Radzie Europejskiej Patrioci są obecnie reprezentowani jedynie przez premiera Orbana, ale może się to zmienić wraz z obecną zmianą władzy politycznej w Austrii. Tamtejsza Partia Wolności prowadzi negocjacje w sprawie koalicji rządowej, a jej lider Herbert Kickl jest na dobrej drodze, by zostać kanclerzem kraju.

