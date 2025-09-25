Komisja PE przeciwko uchyleniu immunitetu bojówkarze oskarżonej o usiłowanie zabójstwa

W czwartek Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się przeciwko uchyleniu immunitetu europoseł Ilarii Salis. Na wynik głosowania w unijnym parlamencie zwróciła uwagę europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowską-Hernik.

Salis to włoska nauczycielka z Antify przesiedziała ponad rok w więzieniu na Węgrzech po tym, jak została oskarżona o usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Do napaści doszło po demonstracji zorganizowanej w 2023 roku w Budapeszcie przez środowiska konserwatywne. Jednak wiosną 2024 r. Salis dostała się do unijnego parlamentu, co na razie chroni ją przed skazaniem. Nagranie pokazujące, co wyrabiała, zostało opublikowane w internecie.

Zajączkowska: Ci sami ludzie potem pouczają innych w kwestii praworządności

"Za ten bandytyzm grozi jej na Węgrzech kilkanaście lat więzienia, ale eurokraci z PE jak widać robią co mogą, by bronić terrorystki, tylko dlatego, że jest z lewicowej organizacji. Patologia. I ci sami ludzie potem pouczają innych w kwestii praworządności!" – napisała Zajączkowska-Hernik.

O immunitecie Ilarii Salis zdecyduje Parlament Europejski

"Dobra wiadomość jest taka, że rekomendacja komisji nie kończy tematu i w Parlamencie Europejskim niebawem dojdzie do głosowania ws. zniesienia immunitetu Ilarii Salis co oczywiście poprę! Mam nadzieję, że większość europosłów zagłosuje podobnie, bo miejsce terrorystów jest w więzieniu" – przekazała.

Antifa – organizacja terrorystyczna

"Dlatego bardzo dobrze, że Donald Trump podpisał dekret, w którym Antifa oficjalnie uznana została w USA za organizację terrorystyczną, Viktor Orban zapowiedział to samo na Węgrzech, a w ich ślady idzie Holandia, gdzie tamtejszy parlament przegłosował wniosek o delegalizację Antify i uznanie ich za terrorystów. Teraz czas na inne państwa, w szczególności Polskę!" – podsumowała swój post na X.

