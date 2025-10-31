UE tworzy kolejny urząd. Polska startuje w konkursie o siedzibę

W Europie trwa proces centralizacji władzy Unii Europejskiej nad państwami członkowskimi. W ramach przedsięwzięcia powstanie kolejny urząd. Nowa agencja ma zatrudniać 250 osób i być krokiem w stronę "zintegrowanej unii celnej".

Urząd Unii Europejskiej ds. Celnych – EUCA

– 31 października br. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja prasowa, podczas której ogłoszono, że Polska staje do konkursu o siedzibę Urzędu UE ds. Celnych. Przystąpienie do konkursu ogłosili Andrzej Domański minister finansów i gospodarki, Marcin Łoboda wiceminister finansów, szef KAS oraz Małgorzata Krok Pełnomocnik Ministra Finansów i Gospodarki ds. Ubiegania się o Ustanowienie Siedziby EUCA w Warszawie, a kandydaturę Warszawy przedstawił Maciej Fijałkowski sekretarz miasta st. Warszawy.

Domański: Polska ma znaczące atuty

Minister Domański przekonuje, że Polska ma wiele argumentów przemawiających za wygraną w konkursie.– Mamy strategiczne położenie, nasze przejścia graniczne już teraz pełnią kluczową rolę w wymianie handlowej między UE a krajami trzecimi – podkreślał Domański. Warszawa odgrywa kluczową rolę w regionie, a obecność siedziby Fronteksu tylko wzmacnia tę pozycję. – Tak jak na granicy przedstawiciele służb celnych ramię w ramię współpracują z przedstawicielami straży granicznej, tak w Warszawie ramię w ramię przedstawiciele Fronteksu mogą współpracować z przedstawicielami nowego urzędu – dodał Domański.

Pełnomocnik ministra finansów Małgorzata Krok powiwdziała, że tworzenie nowego urzędu będzie opierało się na przepisach nowego unijnego kodeksu celnego. – Nowy urząd ma zostać utworzony na podstawie przepisów nowego unijnego kodeksu celnego. Obecnie trwają negocjacje między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE i w trakcie tych negocjacji zostaną uzgodnione przepisy, czym dokładnie nowy urząd ma się zajmować i kiedy zacząć działać – oznajmiła Krok. Proces aplikacji trwa do 28 listopada, a decyzja o wyborze siedziby ma zapaść na początku przyszłego roku.

