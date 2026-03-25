Kolejny urząd UE. Polska chciała siedzibę, ale wybrano inne miasto

Unia Europejska tworzy kolejny urząd regulacyjny. Nowa agencja – Urząd Celny Unii Europejskiej ma zatrudniać 250 osób i być krokiem w stronę "zintegrowanej unii celnej".

Siedzibą EUCA będzie Lille

Konkurentami Warszawy było osiem innych miast europejskich: francuskie Lille, Liege w Belgii, Malaga w Hiszpanii, Zagrzeb w Chorwacji, Rzym we Włoszech, Haga w Holandii, Porto w Portugalii oraz Bukareszt w Rumunii.

O tym, gdzie zostanie zlokalizowana nowa agencja zdecydoali przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE oraz Parlament Europejski.

Ostatecznie stolica Polski nie znalazła się na tzw. krótkiej liście kandydatur. Wybór rozstrzygał się między Rzymem a Lille.

Nowy urząd ma "wspierać administracje celne państw członkowskich w upraszczaniu i bardziej jednolitym stosowaniu procedur celnych. Będzie też odpowiadać za nadzorowanie kontroli celnych w całej Unii Europejskiej".

Polska zgłosiła Warszawę

W październiku ub. roku minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że o siedzibę będzie zabiegała Polska. Jak przekonywał, Polska ma wiele argumentów przemawiających za wygraną w konkursie. – Mamy strategiczne położenie, nasze przejścia graniczne już teraz pełnią kluczową rolę w wymianie handlowej między UE a krajami trzecimi – podkreślał Domański. Warszawa odgrywa kluczową rolę w regionie, a obecność siedziby Fronteksu tylko wzmacnia tę pozycję. – Tak jak na granicy przedstawiciele służb celnych ramię w ramię współpracują z przedstawicielami straży granicznej, tak w Warszawie ramię w ramię przedstawiciele Fronteksu mogą współpracować z przedstawicielami nowego urzędu – dodał Domański.

Pełnomocnik ministra finansów Małgorzata Krok powiwdziała, że tworzenie nowego urzędu będzie opierało się na przepisach nowego unijnego kodeksu celnego. – Nowy urząd ma zostać utworzony na podstawie przepisów nowego unijnego kodeksu celnego. Obecnie trwają negocjacje między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE i w trakcie tych negocjacji zostaną uzgodnione przepisy, czym dokładnie nowy urząd ma się zajmować i kiedy zacząć działać – oznajmiła Krok.

Czytaj też:

