"Nasze matki, nasi ojcowie". Jest wyrok TSUE ws. niemieckiego serialu

"Nasze matki, nasi ojcowie" to trzyczęściowy miniserial wojenny wyprodukowany w 2013 r. przez niemiecką telewizję publiczną ZDF. W Polsce serial wyemitowano w dniach 17-19 czerwca 2013 r. na antenie TVP1.

Akcja serialu rozgrywa się podczas II wojny światowej. Piątka młodych przyjaciół w wieku od 19 do 21 lat mieszka w Berlinie. Latem 1941 r. spotykają się po raz ostatni, zanim wyruszą na wojnę. Bracia Wilhelm i Friedhelm zostają powołani do Wehrmachtu na front wschodni. Charlotte zgłasza się dobrowolnie do armii jako sanitariuszka. Greta chce zostać piosenkarką. Natomiast Viktor jako Żyd nie widzi dla siebie przyszłości w nazistowskich Niemczech.

Przyjaciele, zakładając rychłe zwycięstwo Niemiec, mają zamiar spotkać się w tym samym miejscu najpóźniej na Boże Narodzenie 1941 r. Do zamierzonego spotkania dochodzi dopiero w roku 1945, po kapitulacji III Rzeszy. Jednak tylko troje z pięciorga przyjaciół przeżyło wojnę.

Wyrok TSUE ws. niemieckiego serialu "Nasze matki, nasi ojcowie"

W Polsce produkcja spotkała się z falą krytyki i oburzenia. Serial pokazuje bowiem żołnierzy Armii Krajowej w bardzo negatywnym świetle – jako bandytów i antysemitów, cynicznie skazujących Żydów na śmierć.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w czwartek (18 czerwca), że osoba fizyczna lub prawna, która czuje się poszkodowana emisją niemieckiego serialu "Nasze matki, nasi ojcowie", może dochodzić naprawy całości poniesionych szkód przed sądami w Niemczech. TSUE wydał wyrok po tym, jak polski Sąd Najwyższy zapytał, czy sądy w Polsce mogą rozpoznać powództwo. SN rozpatruje skargę kasacyjną od wyroku nakazującego twórcom serialu przeproszenie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

TSUE przypomniał, że sądy państwa członkowskiego mogą rozpatrywać powództwo o naprawienie całości poniesionych szkód tylko wtedy, gdy treści te pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie indywidualne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub prawnej uważającej się za poszkodowaną.

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