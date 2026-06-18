"Nie mam wyboru". Państwo zrywa kontakty z szefową dyplomacji UE

W czwartek minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar przekazał, że Tel Awiw zrywa kontakty z szefową dyplomacji Unii Europejskiej Kają Kallas. Przyrzeczną są doniesienia medialne, według których estońska polityk porównała państwo żydowskie do Republiki Południowej Afryki z czasów apartheidu.

Izrael zrywa kontakty z szefową dyplomacji UE

"Szanowna pani Kaja Kallas, Wysoka Przedstawicielka UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, od jakiegoś czasu działa obsesyjnie i z jawną niesprawiedliwością wobec Państwa Izrael" – czytamy we wpisie Saara na platformie X.

"Ostatnio opublikowano, że podczas swojej wizyty w Meksyku porównała Izrael do rasistowskiego reżimu apartheidu, który istniał w RPA. Jestem wdzięczny wielu europejskim przedstawicielom wybranym w wyborach, którzy potępili to poważne oświadczenie. Jednak do tej pory nie wydano żadnego zaprzeczenia, wyjaśnienia ani odpowiedzi ze strony pani Kallas w sprawie tego surowego oświadczenia" – wyjaśnił izraelski polityk.

"Dlatego jako Minister Spraw Zagranicznych Państwa Izrael nie mam wyboru i muszę zerwać wszelkie kontakty z panią Kallas" – przekazał polityk. Jak zaznaczył, potrwa to dopóki Kallas nie wycofa oszczerstwa, które skierowała przeciwko jedynemu żydowskiemu państwu na świecie, które jest również jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie. "I właśnie to robię" – wyjaśnił.

Wypowiedź nieoficjalna

O wypowiedzi szefowej dyplomacji Unii Europejskiej z 12 czerwca napisał portal Euractiv. Jak twierdzi, słowa te zostały wypowiedziane na spotkaniu za drzwiami zamkniętymi z przedstawicielami rządu Meksyku. Kallas była w Meksyku od 20 do 22 maja w ramach delegacji wysokiego szczebla UE.

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