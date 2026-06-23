Afera korupcyjna w UE. Belgowie chcą zatrzymać byłego komisarza ds. migracji

Grecki polityk ma usłyszeć zarzuty w związku z aferą Qatargate – jednym z największych skandali korupcyjnych, jakie w ostatnich latach wstrząsnęły Brukselą. Informację ujawnił portal Politico, powołując się na dwóch wysokich rangą greckich urzędników zaangażowanych w postępowanie.

Zarzuty i śledztwo

Jak wynika z ustaleń śledczych, Awramopulos jest podejrzewany o udział w organizacji przestępczej. Belgijskie służby mają łączyć tę sprawę z pieniędzmi, które były komisarz otrzymywał od organizacji pozarządowej Fight Impunity – fundacji znajdującej się w centrum całego skandalu. – Były komisarz jest oskarżony o udział w organizacji przestępczej, a władze łączą tę sprawę z dochodami, jakie otrzymywał od organizacji pozarządowej – przekazał jeden z greckich urzędników cytowanych przez Politico.

Według ujawnionych informacji Awramopulos miał otrzymać od fundacji łącznie 73 tys. euro w latach 2021–2022.

Nie stawił się na wezwanie

Z ustaleń mediów wynika, że belgijscy śledczy już blisko rok temu wezwali polityka do złożenia zeznań. Ten jednak nie pojawił się na przesłuchaniu. To właśnie brak współpracy z organami ścigania miał doprowadzić do wydania europejskiego nakazu aresztowania.

Sam polityk odpiera zarzuty. W opublikowanym oświadczeniu zapewnił, że nie ma nic wspólnego z aferą. Zapowiedział też, że nie będzie zasłaniał się immunitetem, mimo że – jak twierdzi – zarzuty są całkowicie bezpodstawne. Awramopulos przekonuje, że jego współpraca z Fight Impunity była legalna, jawna i zgłoszona Komisji Europejskiej.

Czym jest Qatargate?

Afera Qatargate wybuchła w grudniu 2022 roku. Belgijska policja przeprowadziła wtedy serię nalotów w Brukseli, przeszukując mieszkania i biura osób związanych z Parlamentem Europejskim. W trakcie akcji zabezpieczono worki z gotówką. Śledczy badają, czy politycy i urzędnicy unijni przyjmowali pieniądze oraz prezenty w zamian za działania korzystne dla Kataru.

Wśród głównych podejrzanych znaleźli się były eurodeputowany Pier Antonio Panzeri, była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Eva Kaili oraz jej partner Francesco Giorgi. Usłyszeli zarzuty korupcji, prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Awramopulos był komisarzem UE ds. migracji w latach 2014–2019. Po zakończeniu kadencji został honorowym członkiem zarządu Fight Impunity, organizacji założonej przez Panzeriego. Zrezygnował z tej funkcji zaraz po wybuchu skandalu.

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