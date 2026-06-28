UE walczy o klimat. W pociągowym menu nie będzie frytek

Niemiecki przewoźnik kolejowy Deutsche Bahn (DB) usuwa ze swojego menu frytki – najchętniej zamawiany dodatek do tradycyjnych niemieckich kiełbasek currywurst. Nie oznacza to wcale, że na produkt ten zmniejszył się popyt. Podróżni wciąż chętnie zamawiają kiełbaski z dodatkiem frytek.

Unia Europejska "walczy o klimat". Kolej rezygnuje z frytek

Przyczyną są normy środowiskowe Unii Europejskiej, które ostatecznie zniechęciły niemieckiego przewoźnika do korzystania z zamrażarek w swoich składach. W czym rzecz? Otóż przyczyną jest rozporządzenie 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014, które ma na celu tak zwaną ochronę klimatu.

Szkodliwe gazy fluorowane wymienione w rozporządzeniu są wykorzystywane w zamrażarkach, z których niemiecki przewoźnik. Unia Europejska kazała stopniowo ograniczać ich stosowanie, ponieważ mają silny potencjał cieplarniany. Regulacje wprawdzie nie zakazują zamrażarek wprost, ale przez nałożone rygory sprawiają, że stare systemy chłodnicze stają się coraz mniej opłacalne i wymagają wymiany.

Deutsche Bahn zaoferuje w bistro ćwiartki ziemniaczane

Jak tłumaczy rzecznik kolei w rozmowie z "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Deutsche Bahn rezygnuje z mrożonek w swoich pokładowych bistrach, ponieważ ma to "zapewnić większą niezawodność i uprościć obsługę gastronomiczną na pokładzie".

Przewoźnik rozważał wykorzystanie do mrożenia naturalnych gazów (propan lub dwutlenek węgla), ale modernizowanie swojej infrastruktury w wagonach gastronomicznych okazało się na tyle skomplikowane i kosztowne, a w związku z tym uznano, że nie jest to opłacalne.

Podróżni nie zostaną jednak pozostawieni bez dodatków do kiełbasek. W dodatku będą mieli w menu produkt mniej przetworzony, a więc korzystniejszy z punktu widzenia zdrowia. Deutsche Bahn oferuje ćwiartki ziemniaczane (Kartoffelecken), które można zażyczyć sobie z ketchupem, sosem czosnkowym lub majonezem. Osobno przekąska kosztuje 5,90 euro, czyli ok. 25 zł.

Z powodu rozporządzenia z niemieckich pociągów znikną również kostki lodu. Do końca roku zamrażarki mają zostać w dużej części wymienione na klasyczne lodówki. Jak informuje Berliner Kurier, los lodów i niektórych ciast jest na ten moment niepewny.

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