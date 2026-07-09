Dyrektywa policyjna. KE wszczyna postępowanie wobec Polski

Dyrektywa dotyczy ochrony danych osobowych przetwarzanych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Urząd Ochrony Danych Osobowych od dłuższego czasu wskazywał, że obowiązujące przepisy nie spełniają wszystkich wymogów unijnego prawa.

Dyrektywa policyjna. O co chodzi?

Dyrektywa reguluje zasady przetwarzania danych przez policję, prokuraturę, sądy, służby oraz inne organy odpowiedzialne za zapobieganie i ściganie przestępstw oraz wykonywanie kar. Zdaniem UODO ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 r. zawiera liczne wyłączenia, przez co nie obejmuje wszystkich przypadków przewidzianych w dyrektywie.

Prezes UODO Mirosław Wróblewski już w kwietniu zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, wskazując, że obecne regulacje nie zapewniają osobom, których dane są przetwarzane, pełnej ochrony. Zastrzeżenia dotyczą m.in. prawa do informacji, dostępu do danych, ich sprostowania oraz możliwości wniesienia skargi.

Czym skończy się spór

UODO podkreśla również, że nadzór nad przetwarzaniem danych powinien sprawować niezależny organ. Tymczasem obowiązujące przepisy nie przyznają prezesowi UODO pełnych kompetencji do egzekwowania sankcji za naruszenia, choć taki obowiązek wynika z unijnej dyrektywy.

Według urzędu decyzja Komisji Europejskiej potwierdza, że zgłaszane wcześniej zastrzeżenia dotyczyły rzeczywistych niezgodności polskiego prawa z przepisami UE.

Procedura naruszeniowa rozpoczyna się od wezwania państwa polskiego do usunięcia uchybień. Jeśli przepisy nie zostaną dostosowane do prawa unijnego, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, a w dalszej kolejności wystąpić o nałożenie na Polskę kar finansowych.

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