Andrusiewicz: Nie powinniśmy notować takiego poziomu zgonów

Ministerstwo Zdrowia odnotowało w piątek 6796 nowych zakażeń koronawirusem oraz śmierć 429 chorych na COVID-19.

Rzecznik resortu podczas konferencji prasowej zwracał uwagę, że trend zarówno jeśli chodzi o liczbę zakażeń, hospitalizacji czy śmierci jest spadkowy. – Tydzień do tygodnia to jest 39 proc. spadków w zakresie samych zakażeń. W zakresie hospitalizacje w minionym tygodniu ubyło nam na całe szczęście ponad 5,5 tys. pacjentów na łóżkach covidowych– mówił zwracając uwagę, że to pozytywna informacja, że wyzdrowienia tak szybko teraz postępują.

Rzecznik MZ: Liczba zgonów nadal duża

Andrusiewicz dodał, że obserwowane są też spadki jeśli chodzi o liczbę zgonów. Jak mówił, jeszcze tydzień temu średnia dzienna liczba zgonów wynosiła 500. Wskazał, że dzisiaj jesteśmy na poziomie ok. 399 zgonów dziennie. – Oczywiście nadal jest to bardzo duża liczba. Nadal jesteśmy na poziomie zgonów, którego nie powinniśmy notować, ale to pokazuje jak ciężko może przebiegać COVID – zaznaczył.

Rzecznik MZ odnosząc się do sytuacji w poszczególnych województwach powiedział, że obecnie w skali kraju mamy "18,6 przypadka zakażeń na 100 tys. mieszkańców". – W tej chwili 10 województw w kraju odnotowuje poziom zakażeń na 100 tys. poniżej 20 – mówił.

Podkarpacie: Najmniej zakażeń na 100 tys. mieszkańców

Jak dodał, do województw, w których jest najwyższy poziom zakażeń, należą: Śląskie (25,2 zakażeń na 100 tys. mieszkańców), Dolnośląskie (24,6) i Opolskie (24,4). Zaznaczył, że województwo podkarpackie jako jedyne w kraju zeszło poniżej 10 zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

Andrusiewicz zwrócił też uwagę na "wynikowość testów", która wynosi obecnie 13 proc. Przypomniał, że 3-4 tygodnie temu wyników pozytywnych było na poziomie 34 proc. – To są świadectwa tego, że rzeczywiście cały czas mamy trend spadkowy – powiedział.

Czytaj też:

Prof. Horban: Być może trzeba będzie wprowadzić obowiązek szczepień