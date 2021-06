"Bardzo poważny niepokój". Zniesienie restrykcji w Wielkiej Brytanii zostanie opóźnione?

Brytyjskie media podały w sobotę, że rząd rozważa opóźnienie zniesienia restrykcji o cztery tygodnie. Decyzję w tej sprawie szef rządu ma ogłosić w poniedziałek.

Johnson: Nowy wariant budzi niepokój

Johnson powiedział, że jest jasne, iż wariant Delta, odkryty po raz pierwszy w Indiach, jest bardziej zakaźny, a liczba infekcji i osób hospitalizowanych w Wielkiej Brytanii rośnie. "Nie wiemy, w jakim dokładnie stopniu przełoży się to na dodatkową liczbę zgonów, ale wyraźnie jest to kwestia budząca bardzo poważny niepokój" – mówił w rozmowie ze stacją Sky News.

Przyznał, że "z pewnością uczciwie należy powiedzieć", że ocenia sytuację z mniejszym optymizmem niż pod koniec maja. Sygnalizując, że może w poniedziałek ogłosić opóźnienie w przejściu do czwartego, ostatniego etapu znoszenia restrykcji, dodał: "Chcemy pewności, że mapa drogowa (stopniowego luzowania obostrzeń - PAP) jest nieodwracalna, ale nie można mieć nieodwracalnej mapy drogowej, jeśli nie jest się przygotowanym na bycie ostrożnym".

Premier: Restrykcje nie wrócą

Johnson zastrzegł, że mimo rozprzestrzeniania się wariantu Delta nie jest rozważane przywrócenie już zniesionych ograniczeń. "Mogę powiedzieć, że naukowcy są zgodni co do jednej rzeczy – nie uważają, że istnieje jakikolwiek argument, aby zawrócić" – zapewnił.

W sobotę podano, że w ciągu ostatniej doby wykryto 7738 nowych zakażeń koronawirusem. To wprawdzie nieco mniej niż w piątek, gdy dobowy bilans po raz pierwszy od końca lutego przekroczył 8000, ale to druga najwyższa liczba od tego czasu. Łączna liczba zakażeń z ostatnich siedmiu dni - prawie 47,9 tys. - jest o 52,5 proc. wyższa od bilansu z poprzednich siedmiu. W trakcie minionej doby stwierdzono też 12 zgonów z powodu COVID-19. Ich łączny bilans z ostatnich siedmiu dni wynosi 60 - to o 1 mniej niż było w poprzednich siedmiu dniach.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 4,56 mln zakażeń, przez które zmarło 127 896 osób. Pod względem liczby zakażeń Wielka Brytania zajmuje siódme miejsce na świecie, a jeśli chodzi o zgony - szóste.

