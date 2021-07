Hiszpania. Wariant Delta odpowiedzialny za 85 proc. zakażeń na Balearach

Na Balearach jest on odpowiedzialny już za 85 proc. nowych infekcji - pisze dziennik "Diario de Mallorca". Według dziennika “El Mundo” między sobotą a niedzielą doszło do znaczącego wzrostu hospitalizowanych chorych z COVID-19 we wspólnotach autonomicznych Katalonia, Madryt, Kraj Basków, Kantabria oraz Galicja.

W niedzielę rządy Andaluzji i Kraju Basków zapowiedziały, że rozważają zaostrzenie restrykcji przeciwepidemicznych.

Tymczasem jak odnotował “Diario de Mallorca”, na Balearach odsetek infekcji wywołanych wariantem Delta sięga już 85 proc. Podobny poziom występuje na głównej wyspie tego archipelagu, Majorce. Gazeta wskazała, że w niedzielę balearskie służby sanitarne odnotowały wolniejszy przyrost nowych zakażeń SARS-CoV-2 na tych wyspach. W ostatniej dobie odnotowano ich 630, podczas gdy w piątek padł dobowy rekord – 864 nowych zakażeń.

Ze statystyk resortu zdrowia Hiszpanii wynika, że dotychczas koronawirusem zakaziło się w kraju ok. 4,1 mln osób, a prawie 81,1 tys. zmarło w związku z COVID-19.

Rosja: Kolejny dzień z rekordową liczbą zakażeń i zgonów z powodu COVID-19

Liczba nowych zakażeń i zgonów spowodowanych COVID-19 wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. W niedzielę rządowy sztab kryzysowy poinformował o 25 018 przypadkach zakażeń w ciągu doby i 764 zgonach. To już szósty dzień, gdy statystyki są rekordowo wysokie.

Jak przekazał sztab, najwięcej chorychzmarło w Moskwie i w Petersburgu.

Od początku epidemii w Federacji Rosyjskiej obecność koronawirusa potwierdzono o 5 mln 958 133 osób. COVID-19 spowodował śmierć łącznie 148 419 Rosjan.

Władze w Moskwie wiążą wzrost liczby zakażeń z rozprzestrzenianiem się w kraju wariantu Delta i wciąż zbyt niskim odsetkiem zaszczepionych. Kremlowi, który chętnie sprzedaje swą szczepionkę Sputnik V do krajów trzeciego świata lub państw, gdzie udało się mu utrzymać wpływy, nie udało się przekonać własnych obywateli, by szczepili się rosyjskim preparatem zaznaczają agencje.