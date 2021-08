Amerykanie przestraszyli się fali zakażeń. Masowo ruszyli do szczepień

Jak wynika z danych Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), w czwartek zaszczepiło się przeciwko wirusowi ponad milion osób, najwięcej w ciągu jednego dnia od początku lipca. Liczba otrzymujących pierwszą dawkę przekracza o ponad 70 proc. odnotowaną miesiąc temu. Łącznie około 51,1 proc. całej populacji USA jest w pełni zaszczepiona.

– Oklahoma i Luizjana - dwa stany, które pozostawały w tyle za resztą kraju pod względem szczepień - obecnie wyprzedzają średnią krajową. Widzimy większą gotowość, nową otwartość na szczepienia – powiedziała Asma Mirza, szefowa zespołu Białego Domu ds. reagowania na epidemię.

"Sytuacja coraz bardziej tragiczna"

Intensywniejsze zainteresowanie szczepieniami następuje jednak w momencie, gdy coraz więcej ośrodków opieki zdrowotnej informuje o „coraz bardziej tragicznej sytuacji” – zauważyła CNN dodając, że fala pacjentów, będąca głównie wynikiem rozprzestrzenienia wariantu Delta, zalewa gabinety lekarskie i szpitale.

Dr Robert Jansen, główny lekarz w jednym z największych szpitali publicznych w Atlancie, Grady Health System, mówił o "tsunami pacjentów przychodzących na oddział ratunkowy".

Sytuacja jest również krytyczna w Teksasie, gdzie gubernator Greg Abbott ogłosił, że stan rozmieści dodatkowy personel medyczny w szpitalach w całym stanie” – informuje CNN. Jak dodaje, na tragiczną sytuację w stolicy stanu - Austin wskazała dyrektor Lauren Meyers z uniwersytetu stanu Teksas. Ostrzegła, że szpitale w okolicy znajdują się w "punkcie krytycznym".

"Ameryka może osiągnąć rekordowy poziom w ciągu miesiąca"

Zgodnie z statystykami CDC, wskaźnik hospitalizacji mieści się wciąż poniżej pandemicznego styczniowego szczytu. Ale jeśli obecne tempo się utrzyma - średnio ponad 11 tys. nowych przyjęć do szpitali z powodu COVID-19 w ciągu ostatniego tygodnia - Ameryka może osiągnąć rekordowy poziom w ciągu miesiąca.

CNN powołując się na prezes i dyrektor generalną Stowarzyszenia Szpitali na Florydzie (FHA) Mary Mayhew, zwraca uwagę, że obecna sytuacja jest "zasadniczo różna" od wcześniejszych fal koronawirusa.

W sytuacji, kiedy występują "poważne braki kadrowe" hospitalizowanych z powodu COVID-19 w ciągu ok. sześciu tygodni było ponad 17 tys. osób.

– Są to zdrowi, młodzi 20-, 30-latkowie, którzy ze względu na agresywny charakter wariantu Delta, są teraz hospitalizowani – wyjaśniła Mayhew.

Dodatkowe dawki szczepionki

Do 20 września mają być szeroko dostępne w Ameryce dodatkowe, wzmacniające dawki (booster shots) dla już zaszczepionych osób, co jest istotne z powodu niebezpieczeństwa zakażeń wariantem Delta. Jednocześnie, jak przewidują CDC, przy obecnym tempie łącznie około 75 proc. uprawnionej populacji będzie miało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Jak poinformował w piątek dziennik "The New York Times", w poniedziałek federalna Administracja ds. Żywności Leków (FDA) ma formalnie uznać za dopuszczoną do stosowania szczepionkę Pfizera przeciwko COVID-19. Dotychczas FDA uznawała szczepionkę za dopuszczoną do stosowania w "nadzwyczajnych przypadkach".

