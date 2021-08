Francja: Trzecia dawka dla seniorów i osób z chorobami współistniejącymi

"Po przeanalizowaniu dostępnych danych HAS proponuje dawkę przypominającą szczepionki Pfizer lub Moderna dla osób w wieku od 65 lat i dla osób z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkich postaci Covid-19" – poinformowała HAS w komunikacie.

Francuski minister zdrowia Olivier Veran ogłosił w poniedziałek wieczorem w BFM TV rozpoczęcie na szeroką skalę, w uzgodnieniu z HAS, kampanii na temat przypominającej dawki szczepienia - trzeciej dawki dla osób, które już zostały dwukrotnie zaszczepione.

Dla kogo trzecia dawka?

12 sierpnia ministerstwo zdrowia ogłosiło kampanię przypominającą - trzecia dawka dla osób, które otrzymały już dwie, druga dla tych, którzy przyjęli tylko jedną, obejmującą ok. 5 mln osób: pensjonariuszy domów opieki i oddziałów opieki długoterminowej, osoby powyżej 80. roku życia mieszkające w domu, a także pacjentów "z bardzo wysokim ryzykiem ciężkiej postaci" Covid-19 oraz pacjentów "z obniżoną odpornością".

HAS 18 sierpnia 2021 r. rozszerzył kampanię dawki przypominającej na tę część populacji, która cierpi na choroby współistniejące (cukrzyca, otyłość, itd.), narażające na zwiększone ryzyko ciężkiej postaci Covid-19. Sytuacja ta dotyczy znacznie większej populacji niż osoby "bardzo wysokiego ryzyka", co odnosi się do ograniczonej listy chorób.

"Akcję będzie można zacząć od początku września" - zapowiedział w poniedziałek Veran, precyzując, że "okres między drugim a trzecim szczepieniem nie musiałby trwać co najmniej sześć miesięcy".

HAS uważa, że priorytetem na najbliższe tygodnie jest szczepienie zwłaszcza w grupie wiekowej powyżej 80 lat, gdzie odsetek w pełni zaszczepionych jest niewystarczający (obecnie na poziomie 79,9 proc.).

Francuska agencja ds. zdrowia proponuje "uproszczenie szczepień" dla osób zainteresowanych, polegające na podaniu im w okresie od końca października szczepionki przeciwko grypie wraz ze szczepionką przeciwko Covid-19.

Rekomenduje też przyjęcie dawki przypominającej przez osoby, które zostały zaszczepione jednokrotną dawką Janssen "co najmniej 4 tygodnie po pierwszej szczepionce".

