Kolejny wzrost zakażeń. Nowy raport Ministerstwa Zdrowia

Nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem pochodzą z województw: pomorskiego (58), małopolskiego (43), mazowieckiego (40), dolnośląskiego (34), lubelskiego (33), zachodniopomorskiego (31), śląskiego (26), wielkopolskiego (26), podkarpackiego (22), łódzkiego (15), podlaskiego (12), warmińsko-mazurskiego (12), lubuskiego (9), opolskiego 8, kujawsko-pomorskiego (5), świętokrzyskiego (4).

Jednocześnie resort zdrowia informuje, że 11 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID19 zmarły 4 osoby. 3 osoby zmarły z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Liczba zakażonych koronawirusem 2 890 161/ 75 379 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano blisko 36,4 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 18,8 mln osób. Ministerstwo zdrowia poinformowało, że zaledwie 0,75 proc. w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 zostało zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Według najnowszych danych w Polsce wykonano dotąd 36 391 474 iniekcji. W pełni zaszczepione, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są 18 860 734 osoby.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podał w piątek, że poziom zaszczepienia przeciw COVID-19 w Polsce zbliża się do 60 proc. W grupie wiekowej powyżej 70 lat, gdzie ryzyko jest największe, poziom zaszczepienia jest powyżej 80 proc. Wskazał, że jeśli chodzi o zachęcenie młodszych grup wiekowych, to jest to przedmiotem ciągłego zainteresowania i wysiłku.

