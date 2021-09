Bruksela: Od października "paszporty sanitarne" niezbędne, by wejść do restauracji

Paszport będzie potrzebny, aby: zjeść na mieście lub napić się drinka w pubie lub restauracji, spędzić noc w hotelu, odwiedzić bliską osobę w domu opieki, wejść do klubu nocnego lub na imprezę oraz w centrach sportowych lub fitness.

Paszport nie będzie potrzebny, aby pójść do szkoły, pracy, sklepu, banku lub ratusza.

Będzie obowiązywać od 16. roku życia, z wyjątkiem domów opieki lub dużych wydarzeń, takich jak koncerty muzyczne, podczas których dzieci będą musiały go okazać od 12. roku życia. Sankcje – na przykład dla kawiarni wpuszczających klientów nieposiadających paszportu – będą nakładane od połowy października.

Sąd Najwyższy Hiszpanii zdecydował ws. "paszportu covidowego"

Niedawno Sąd Najwyższy Hiszpanii orzekł we wtorek na korzyść rządu regionu Galicji, na północnym zachodzie kraju, który wymaga od klientów restauracji posiadania tzw. "paszportu COVID", potwierdzającego przebyty proces szczepień przeciwko koronawirusowi.

Władze wspólnoty autonomicznej Galicji w sierpniu 2021 roku przyjęły przepisy uprawniające do wstępu do placówek gastronomii i rozrywki po prezentacji przed wejściem do lokalu certyfikatu z kodem QR konsumenta.

Wprawdzie Wyższy Trybunał Sprawiedliwości Galicji (TSJG) zablokował niebawem obowiązywanie nowej restrykcji sanitarnej, tłumacząc, że obostrzenie dyskryminuje obywateli, ale we wtorkowym orzeczeniu Sąd Najwyższy Hiszpanii odrzucił ten argument. Sędziowie SN wskazali, że do "wykluczenia" niezaszczepionych osób nie dochodzi, gdyż władze regionu Galicji "pozostawiły im opcję" wejścia do lokalu gastronomicznego na podstawie negatywnych testów na obecność COVID-19 lub zaświadczenia lekarskiego o przebyciu tej choroby.