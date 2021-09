Rosja rozpocznie badania nowej szczepionki przeciw Covid-19

Odpowiednią zgodę wydało ministerstwo zdrowia. W testach weźmie udział 170 osób. Zakończenie fazy I i II zaplanowano na 31 sierpnia 2022 roku.

Preparat Betuvax-CoV-2

O zgodzie wydanej przez ministerstwo poinformowały w poniedziałek rosyjskie agencje informacyjne.

Preparat opracowała spółka Betuvax należąca do Instytutu Komórek Macierzystych Człowieka (ISKCz). Ma być to szczepionka podjednostkowa (typu subunit), zawierająca sztucznie stworzony fragment koronawirusa.

W sierpniu 2020 roku zarejestrowana została w Rosji szczepionka Sputnik V, a później dwa kolejne preparaty: EpiVacCorona i CoviVac. Stosowana jest także uproszczona, jednodawkowa wersja Sputnika V, czyli Sputnik Light. Zachodnie szczepionki przeciw Covid-19 nie są w Rosji stosowane.

WHO zawiesza Sputnika V

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała o zawieszeniu procesu zatwierdzania Sputnika V, rosyjskiej szczepionki przeciw COVID-19. Według WHO, produkcja preparatu nie spełnia wymaganych standardów.

Rosja po raz pierwszy złożyła wniosek do WHO o zatwierdzenie swojej szczepionki w lutym br., ale WHO postanowiła opóźnić jej zatwierdzenie do czasu, aż będzie można przeprowadzić kolejną inspekcję w jednym z zakładów, w których produkowany jest Sputnik V.

