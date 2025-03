Cejrowski: Polacy nie rozumieją, dlaczego Trump rozmawia z Putinem. Lisicki: Efekt wieloletniej propagandy

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że odbył w czwartek "bardzo dobrą i produktywną" rozmowę z Władimirem Putinem. "Istnieje bardzo duża szansa, że ta straszna, krwawa wojna może wreszcie dobiec końca" – przekonywał amerykański przywódca na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Trump wskazał na "trudne położenie" w rosyjskim obwodzie kurskim tysięcy ukraińskich żołnierzy, którzy "znajdują się w całkowitym okrążeniu". "Zwróciłem się do prezydenta Putina z gorącą prośbą o oszczędzenie im życia. Byłaby to straszna masakra, jakiej nie widziano od czasów II wojny światowej" – przekazał. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zdementował doniesienia o okrążeniu ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski dyskutują m.in. na temat rozmów na linii USA-Rosja oraz narracji w polskich mediach na ten temat. – Trzeba mieć trochę luzu jako minister spraw zagranicznych, bo będziemy spotykać się z różnymi typami. Nie mogę nie mieć luzu, a jednocześnie spotkać się z reprezentantem jakiegoś zbrodniarza. Nie mogę się spotkać z tym drugim, jeśli jestem sztywny i brzydzę się tego zbrodniarza – mówił Wojciech Cejrowski.

– Widocznie taka jest propaganda w Polsce, że Trump pokumał z Putinem przeciwko Ukrainie. Ktoś tych wszystkich ludzi ogłupia i wskakują na takie myślenie. Reagan miział się przecież z Gorbaczowem, sowieckim dyktatorem – dodawał Cejrowski.

– Zauważam dokładnie to samo. Mam wrażenie, że świadomość społeczna w Polsce jest nieprawdopodobnie zmanipulowana. W efekcie nie są w stanie oceniać rzeczywistości geopolitycznej i nie są w stanie myśleć w kategoriach rozsądnych. Jednak jeśli przez lata karmi się ich opowieścią, że Putin jest gorszy niż Hitler, czy Stalin, to co się dziwić, że są zaskoczeni, iż to źródło wszelkiego zła jest traktowane przez Trumpa jako potencjalny partner do dyskusji? Ludzie zostali zmanipulowani – mówił Paweł Lisicki.

Zwiastun 116. odc. programu "Antysystem". Całość dostępna dla Subskrybentów.