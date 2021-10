Trzecia dawka szczepionki dla wszystkich. Znamy datę

Minister zdrowia pytany był w piątek w Radiu Zet, kiedy możliwe będzie przyjęcie drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat.

Skierowanie dla wszystkich spełniających dwa warunki

– Na razie celujemy, żeby od 2 listopada uruchomić już ten sam system skierowań, czyli po pół roku od ostatniej dawki będzie takie skierowanie dla każdego obywatela wieku powyżej 18 roku życia – odpowiedział Niedzielski.

– Skierowanie będzie wystawione wszystkim obywatelom, którzy spełniają ten warunek wiekowy, czyli 18 plus i sześć miesięcy od ostatniej dawki – wyjaśnił. Poinformował, że każdy, kto spełni ten warunek będzie mógł sprawdzić w swoim internetowym koncie pacjenta, czy ma skierowanie i umówić termin szczepienia w konkretnym miejscu. – Tak jak działało to do tej pory, bo ten system jest bardzo dobrze przez Polaków oceniany – zaznaczył minister zdrowia.

Przypomnijmy, że decyzja o umożliwieniu szczepienia tzw. dawką przypominającą wszystkim pełnoletnim osobom zapadła po środowym spotkaniu Rady Medycznej. Poinformował o niej za pośrednictwem mediów społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

Szczepienia w Polsce. Aktualne dane

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano 38 373 412 dawek szczepień – wynika z danych zamieszczonych w środę na stronach rządowych. Łącznie do naszego kraju dostarczono 67 462 960 dawek, z czego do punktów trafiło 40 677 010 z nich. Zutylizowano 503 673 dawki. Zgłoszono dotąd 15 769 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia.

