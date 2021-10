Wielka Brytania: Najwyższa od marca liczba nowych zgonów na COVID-19

Wykryto także prawie 41 tys. kolejnych zakażeń koronawirusem

Wprawdzie bilanse podawane we wtorki, gdy uzupełniane są niezarejestrowane wcześniej zgony z weekendu, są zwykle najwyższe w tygodniu, ale bieżący jest wyższy aż o 40 od tego z poprzedniego wtorku i o 82 w porównaniu z tym sprzed dwóch tygodni. Oznacza to, że jest to wyraźnie najgorszy dobowy bilans w czasie trwającej trzeciej fali pandemii w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatnich siedmiu dni zarejestrowano 982 zgony z powodu COVID-19, o 7,8 proc. więcej niż w poprzednich siedmiu.

Natomiast liczba wykrytych zakażeń – 40 954 – jest wprawdzie o prawie 4,5 tys. wyższa od tej z poniedziałku, ale zarazem to mniej o prawie 3 tys. w stosunku do poprzedniego wtorku. Na dodatek po raz pierwszy od kilku tygodni zdarzyło się, by łączny bilans nowo wykrytych zakażeń z ostatnich siedmiu dni – 312,9 tys. – był niższy niż w poprzednich siedmiu. Wprawdzie ten spadek wynosi tylko 0,4 proc., ale w ostatnich tygodniach wzrosty mierzone z tygodnia na tydzień wynosiły po kilka procent.

Spowolnienie tempa przyrostu nowych zakażeń, które jest widoczne w ostatnich dniach, wznieciło w mediach spekulacje, że być może szczyt zakażeń w tej fali już minął i być może nie będzie konieczne wprowadzenie planu B, czyli przywracanie niektórych restrykcji. W ostatnich dniach zarówno premier Boris Johnson, jak i minister zdrowia Sajid Javid przekonywali, że wzrost zakażeń jest zgodny z prognozami i na razie sytuacja nie uzasadnia powrotu do restrykcji.

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono 8,85 mln infekcji koronawirusem, z powodu których zmarły 139 834 osoby. Pod względem liczby wykrytych zakażeń kraj zajmuje czwarte miejsce na świecie, a pod względem zgonów – ósme.