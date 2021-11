Putin chce na sobie testować szczepionkę przeciwko Covid-19

Putin wystąpił przed kamerami telewizji ''Rasssija 24'' w towarzystwie wiceszefa instytutu imienia Nikołaja Gamalei Borysa Ługanowa. W pewnym momencie prezydent Rosji zapytał Ługanowa o prace nad nową szczepionką. Gdy ten odparł, że preparat jest w fazie testowania, Putin zadeklarował, że chętnie sam dołączy do eksperymentu.

Teatr Putina

Ługanow zareagował na deklaracje prezydenta uśmiechem i odparł, że konieczne jest podpisanie oficjalnej zgody na udział w testach. Putin odparł, że zrobi to bezzwłocznie.

Komentatorzy zwracają uwagę, że Putin lubi tego typu wyreżyserowane sytuacje, bowiem kreuje się w nich na męża stanu i prawdziwego przywódcę, który gotów jest na sobie testować preparaty, mające chronić obywateli.

Problemy Rosji z pandemią

Pierwszą rosyjską szczepionką przeciwko Covid-19 był Sputnik V. Początkowe informacje o działaniu preparatu mówiły o efektywności 92 proc. Później strona rosyjska przekonywała, że preparat wykazuje 83 proc. efektywności wobec wariantu delta. Pomimo posiadania własnej szczepionki, w Rosji utrzymuje się wysoki poziom zakażeń Covid-19 i zgonów wynikających z zakażenia.

Umierają kombatanci

Od początku pandemii koronawirusa w Rosji zmarło około jednej czwartej kombatantów II wojny światowej, a główną przyczyną zgonów był Covid-19 – poinformował w poniedziałek dziennik "Wiedomosti". Gazeta podkreśla, że tylko 1/3 osób starszych jest zaszczepiona.

Wśród kombatantów są m.in. osoby, które przeżyły blokadę Leningradu, ludzie, którzy jako dzieci byli więźniami obozów koncentracyjnych, inwalidzi wojenni, wdowy po uczestnikach II wojny światowej.

Do 2019 roku umieralność wśród osób w wieku ponad 85 lat w Rosji spadała. Demograf Aleksiej Raksza powiedział "Wiedomostiom", że w 2019 roku wskaźnik ten wynosił 164 na 1000 osób. W 2020 roku wzrósł do 190 na 1000 osób, a w bieżącym roku może wzrosnąć do około 209 osób.

Według danych urzędu statystycznego Rosstat około 83 proc. pacjentów zmarłych w Rosji na Covid-19 to osoby w wieku powyżej 60 lat. Prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu choroby jest wśród nich wyższe. Zdaniem lekarzy sytuację mogłyby poprawić szczepienia w tej grupie wiekowej. Niemniej do października br. zaszczepiła się w Rosji tylko jedna trzecia osób w wieku emerytalnym.

