Koniec z ogrzewaniem węglem w Warszawie? "Musimy zrobić ten krok"

Trzaskowski zwrócił się do sejmiku województwa mazowieckiego oraz marszałka Adama Struzika z apelem o zaostrzenie mazowieckiej uchwały antysmogowej i o podjęcie stosownych działań do tego zmierzających.

"Wyraził przekonanie, że będzie to ważny krok na drodze do ograniczenia niskiej emisji oraz skutecznie przyczyni się do walki ze smogiem i poprawy jakości powietrza w Warszawie i na Mazowszu" – pisze na swojej stronie Urząd Miasta St. Warszawy.

– W latach 2019-2022 Warszawa przeznaczy na walkę ze smogiem rekordową kwotę 300 mln zł. Naszym priorytetem w walce o czyste powietrze w stolicy jest zmniejszenie tzw. niskiej emisji, czyli emisji substancji szkodliwych do atmosfery wskutek spalania węgla w przestarzałych, domowych piecach grzewczych oraz lokalnych kotłowniach. Ogromne wsparcie dla działań Warszawy w tym zakresie stanowi mazowiecka uchwała antysmogowa. Po czterech latach od jej wprowadzenia musimy jednak zrobić kolejny krok, dlatego Warszawa wnioskuje o wdrożenie od IV kwartału 2023 r. zakazu stosowania węgla w indywidualnych źródłach ogrzewania – mówił jeszcze w 2021 roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Mazowiecka uchwała antysmogowa

Ratusz przypomina, że mazowiecka uchwała antysmogowa weszła w życie w listopadzie 2017 roku i "dotyczy ona wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, w szczególności użytkowników pieców, kominków i kotłów".

Urzędnicy podkreślili jednak, że w rzeczywistości przyjęte przepisy są zbyt słabe i zbyt mało efektywne, ponieważ jakość powietrza w stolicy nadal jest na bardzo niskim poziomie, a poprawa zachodzi zdecydowanie zbyt wolno.

To spowodowało, że niedawno samorząd województwa zdecydował się podjąć pracę nad kolejną zmianą uchwały. Projektowane rozwiązania obejmą zakaz wykorzystywania do ogrzewania mieszkań węgla kamiennego oraz innych paliw stałych z niego wytwarzanych.

