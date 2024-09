Najnowszy sondaż prezydencki. Są trzy warianty

Według nowego sondażu IBRiS na zlecenie portalu Onet, frekwencja w wyborach prezydenckich mogłaby wynieść 58,6 proc.

47,5 proc. badanych "zdecydowanie" zamierza wziąć udział w wyborach prezydenckich, a 11,1 proc. – "raczej". "Zdecydowanie" do wyborów nie zamierza iść 28,7 proc. respondentów, a "raczej" nie zamierza – 8,8 proc. 3,9 proc. pytanych udzieliło odpowiedzi: "nie wiem/trudno powiedzieć".

Trzy warianty wyborów prezydenckich. Nowy sondaż

Uczestnicy badania zostali zapytani o to, na którego kandydata zagłosowaliby w wyborach prezydenckich. Do wyboru otrzymali listę nazwisk w trzech wariantach. Zmiana w pytaniu w każdym z wariantów następuje jedynie w odniesieniu do kandydata PiS.

W pierwszym wariancie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) wygrywa z wynikiem na poziomie 33 proc. Na drugim miejscu jest były premier Mateusz Morawiecki (PiS) – 26,4 proc. Dalej: marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Trzecia Droga) – 8,8 proc. głosów, Sławomir Mentzen (Konfederacja) – 8,4 proc., wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat (Lewica) – 4,9 proc. oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera (kandydat niezależny) – 4,1 proc. 14,3 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź: "nie wiem/trudno powiedzieć".

W drugim wariancie ponownie wygrywa Trzaskowski – 32,9 proc. poparcia. Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak otrzymał 23,8 proc. głosów. Dalej: Hołownia – 8,6 proc., Mentzen – 8,1 proc., Siewiera – 7,6 proc. i Biejat – 4,9 proc. 14 proc. respondentów wskazało odpowiedź: "nie wiem/trudno powiedzieć".

W trzecim wariancie Trzaskowski może liczyć na 34,8 proc. poparcia. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, jako potencjalny kandydat PiS, uzyskał 17,8 proc. głosów. Na kolejnych miejscach: Mentzen z wynikiem 9,2 proc., Hołownia – 8,8 proc., Siewiera – 7,3 proc., a także Biejat – 4,9 proc. "Nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało aż 17,7 proc. uczestników badania.

Sondaż został przeprowadzony 10 września 2024 r. na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

