Konfederacja składa zawiadomienie w sprawie działań ministra zdrowia

Rzecznik prasowy ministerstwa Wojciech Andrusiewicz, cytowany w środę przez Polską Agencję Prasową (PAP), ocenił, że na komentarz "nie zasługują osoby, które podważały istnienie COVID-19".

Zawiadomienie Konfederacji do prokuratury

O zawiadomieniu kierowanym przez Konfederację do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ mówił podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie skarbnik koła poselskiego mec. Michał Wawer. Jak wyjaśnił, chodzi o "podejrzenie popełnienia na szkodę Skarbu Państwa przestępstwa polegającego na wyrządzeniu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przez Adama Niedzielskiego, który pełniąc funkcję ministra zdrowia, doprowadził do zobowiązania się przez Skarb Państwa do nabycia ponad 205 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19".

Wawer zwrócił też uwagę na to, iż Niedzielski był "głównym decydentem w sprawach zawierania umów o dostawy szczepionek przeciwko COVID-19 z producentami tych preparatów". Polityk wskazał, że wskutek działań Niedzielskiego "Skarb Państwa zobowiązał się do kupna i odebrania ponad 205 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19, w tym 140 mln dawek od koncernu Pfizer, tj. ponad 5 dawek szczepionki na każdego polskiego obywatela". – W tym czasie w Polsce wykorzystano jedynie około 54 mln dawek, a zainteresowanie szczepionkami przeciw COVID-19 gwałtownie spada. Żadne przesłanki nie wskazują, by całkowite zapotrzebowanie na szczepionki miało kiedykolwiek osiągnąć łączny poziom 205 mln dawek – mówił prawnik.

Według analiz polityków Konfederacji Wolność i Niepodległość, chodzi o nawet 10-12 mln złotych. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie ma trafić jeszcze w środę.

