Niedzielski: Pierwsza dawka przypominająca w grupie wiekowej 5-11 lat

Niedzielski wystąpił w środę, 28 września 2022 roku na konferencji prasowej w siedzibie resortu zdrowia w Warszawie.

Minister zapowiedział, że zgodnie z rekomendacją Europejskiej Agencji Leków, "szczepionka w wersji junior" będzie dopuszczona od 3 października tego roku w ramach szczepień tzw. pierwszą dawką przypominającą przeciwko COVID-19. Obejmie to grupę wiekową 5-11 lat.

Proces szczepień przeciwko COVID-19

– W najbliższym czasie, na przełomie 2 i 3 października tego roku wystawimy blisko 0,5 mln e-skierowań dla osób w wieku 5-11 lat, które – oczywiście – przeszły przez podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19 – powiedział minister Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia wypowiedział się także na temat procesu szczepień tzw. dawkami przypominającymi. – Do tej pory statystyki, jeśli chodzi o korzystanie z tego szczepienia, nie są z mojego punktu widzenia zadowalające. Mamy ponad 300 tys. osób zrejestrowanych na to szczepienie, z czego 205 tys. przyjęło już czwartą dawkę. Mówię o szczepieniu, które uwzględnia wersję wirusa mutacji BA1 Omikrona. Jeżeli chodzi o ogólną liczbę zaszczepionych drugą dawką przypominającą, bo wcześniej taką okazję mieli seniorzy i osoby z upośledzoną odpornością, to sumarycznie mamy czwartą dawkę przyjętą przez 1,8 mln osób. W kontekście blisko 12 mln osób, które przyjęło trzecią dawkę, uznajemy, że nie jest to wynik satysfakcjonujący – stwierdził Niedzielski podczas środowej konferencji prasowej.

Nowy, zmodyfikowany preparat

Przypomnijmy, że nowy, zmodyfikowany preparat przeciw COVID-19 jest podawany wyłącznie w ramach tzw. drugiej dawki przypominającej. Punkty szczepień w całym kraju zamówiły w sumie 635 tys. dawek.

Zgodnie z początkową rekomendacją Europejskiej Agencji Leków, warunkiem przyjęcia nowego preparatu było ukończenie 12 lat oraz odbycie w przeszłości co najmniej jednego szczepienia przeciwko COVID-19. Zmodyfikowane szczepionki mają skutecznie przeciwdziałały krążącym wariantom koronawirusa SARS-CoV-2.

