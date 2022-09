Niedzielski: Wprowadzamy szczepienie drugą dawką przypominającą

W trakcie czwartkowej konferencji prasowej szef Ministerstwa Zdrowia opowiedział o aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce.

– O ile widzimy wyraźne zwiększenie liczby zakażeń, bo ostatnie wyniki oscylują na poziomie 6 tys. czy nawet więcej w ciągu doby, to po stronie liczby hospitalizowanych pacjentów nie widzimy dynamicznych zmian, dynamicznego zwiększenia. Co więcej, jeżeli chodzi o pacjentów w stanie najcięższym, pod respiratorami, to w zasadzie od ponad 1,5 miesiąca mamy bardzo stabilną sytuację, około 40-kilku pacjentów w najcięższym stanie – powiedział.

Druga dawka przypominająca

Adam Niedzielski zapowiedział, że od piątku, 16 września br. resortu zdrowia wprowadza proces szczepienia drugą dawką przypominającą dla osób powyżej 12. roku życia, które przyjęły podstawowy schemat szczepień i pierwszą dawkę przypominającą. – W ten sposób uzupełniamy dotychczasowe zalecenia, które dotyczyły osób z upośledzoną odpornością i osób w wieku powyżej 60. roku życia, poszerzając grupę osób uprawnionych do szczepienia – oznajmił.

Od piątku ministerstwo będzie wystawiać e-skierowania na szczepienie drugą dawką dla kolejnych 5,8 mln osób. Całkowita grupa uprawniona w tej chwili to jest blisko 11 mln pacjentów – poinformowano na czwartkowej konferencji w siedzibie resortu zdrowia w Warszawie.

Nowy preparat

– Szczepienie drugą dawką przypominającą będziemy robili już nowym preparatem, który jest ukierunkowany na Omikron w wersji BA.1. W tej chwili mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o dostawy do Polski szczepionek w tym wariancie, to na wrzesień mamy zagwarantowane 4 mln preparatów, z czego mniej więcej pół na pół między dwoma firmami, które przygotowały te preparaty – około 2 mln ze strony Pfizera i około 2 mln ze strony Moderny – zaznaczył Niedzielski.

– W tej chwili, uruchamiając akcję szczepień, będziemy dysponowali już do weekendu blisko 2 mln szczepień, bo to jest milion od Pfizera i sumarycznie ponad milion ze strony Moderny – podkreślił minister.

