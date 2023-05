Do psychologa bez skierowania. Przepis pozostanie w polskim prawie po zakończeniu pandemii

W czasie pandemii Covid-19 dorośli mogli udać się do psychologa bez skierowania od lekarza rodzinnego. Jak informuje portal Prawo.pl, Ministerstwo Zdrowia podało, że ten przepis pozostanie w polskim prawie po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

Stan zagrożenia do 1 lipca

Odpowiedni zapis znalazł się w projekcie zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, a także w niektórych innych aktach prawnych.

Stan zagrożenia związany z pandemią ma zakończyć się 1 lipca. Wtedy też przestaną obowiązywać przepisy wprowadzone na ten okres. Wyjątkiem będzie korzystanie z usług psychologa bez skierowania od lekarza rodzinnego przez osoby dorosłe. – Aby zapewnić jak najlepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej planujemy zniesienie skierowania do psychologa dla dorosłych pacjentów, także po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego – powiedział rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Zdaniem eksperta, łatwiejszy dostęp do opieki psychiatrycznej ma kilka zalet. – To zasadne rozwiązanie, które pozwoli unikać socjalnej stygmatyzacji. Ograniczanie biurokracji w uzyskaniu przez pacjenta pomocy jest dobrym pomysłem – ocenił p. o. rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.

Kto nie potrzebuje skierowania?

Obecnie skierowania do psychologa nie muszą mieć osoby leczące się z uzależnienia, natomiast do psychiatry można dostać się bez skierowania w trybie ambulatoryjnym, a do szpitala psychiatrycznego – w trybie nagłym decyzją lekarza dyżurującego w izbie przyjęć.

Skierowania do psychologa nie potrzebują też dzieci i młodzież. Na to, by były leczone psychiatrycznie, muszą zgodzić się ich rodzice lub opiekunowie.

Zmniejszenie biurokracji i ułatwienie dostępu do usług psychologa nie oznacza jednak szybkiego dostępu do takiego leczenia. Jak podaje portal Prawo.pl, kolejki do tych lekarzy są dłuższe niż wynika to ze statystyk NFZ. W praktyce na pomoc można czekać nawet dwa lata.

Co więcej, obecnie zostały wstrzymane zapisy do psychoterapeutów na Fundusz Zdrowia. Powodem jest brak specjalistów. Na razie nie wiadomo, kiedy zapisy zostaną wznowione.

