Proteza sterowana myślą. Dzięki SI sparaliżowany mężczyzna mógł znów chodzić

Naukowcy wskazują, że implanty, w których zastosowana została sztuczna inteligencja, przywróciły komunikację między mózgiem a rdzeniem kręgowym.

"Mogę chodzić, gdy tylko o tym pomyślę"

– Teraz mogę po prostu robić, co chcę – kiedy zdecyduję się zrobić krok, stymulacja uruchomi się, gdy tylko o tym pomyślę – powiedział Gert-Jan Oskam, dodając, że ma teraz "wolność, której wcześniej nie miał".

Oskam, 40-letni Holender, został sparaliżowany w wyniku wypadku rowerowego 12 lat temu. Stracił pełną sprawność w nogach i częściową w rękach z powodu uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym.

Urządzenie, które pozwoliło mu chodzić, jest wynikiem dekady badań opartych na pracy francuskiego neurobiologa Grégoire'a Courtine'a. Według czasopisma naukowego "Nature" badania, w połączeniu z najnowocześniejszą technologią i intensywnym treningiem, mogą stymulować dolny odcinek kręgosłupa i pomóc osobie z urazem rdzenia kręgowego ponownie chodzić.

Ostatni krok, który połączył cały projekt, zaprojektowany przez francuską Komisję Energii Atomowej (CEA), obejmował nowy interfejs mózg-komputer, który lekarze mogą wszczepić do mózgu i u podstawy kręgosłupa, aby stworzyć "cyfrowy most" między organami.

Według telewizji France 24 interfejs wykorzystuje algorytmy oparte na sztucznej inteligencji do dekodowania zapisów mózgowych w czasie rzeczywistym i pozwala komputerowi określić, w jaki sposób pacjent chce poruszać nogami.

Mechanizm sterowany myślą

Operacje pozwoliły Oskamowi chodzić i wznowić czynności, które kiedyś uważał za niemożliwe dla człowieka w jego stanie. – Ta prosta przyjemność stanowi znaczącą zmianę w moim życiu – powiedział pacjent.

Courtine stwierdził zaś, że to, co osiągnęła Komisja Energetyki Atomowej jest "radykalnie różne" od tego, co sam był w stanie zrobić. Neurobiolog powiedział, że poprzedni pacjenci wymagali znacznego wysiłku, podczas gdy teraz "trzeba tylko pomyśleć o chodzeniu, aby zrobić krok".

Guillaume Charvet, badacz z Komisji, powiedział dziennikarzom agencji informacyjnej AFP, że po sześciu miesiącach treningu Oskam najwyraźniej był w stanie odzyskać utraconą percepcję sensoryczną i zdolności motoryczne, a nawet chodzić o kulach, gdy technologia była wyłączona.

Taki rozwój sugerowałby, że technologia może "promować reorganizację sieci neuronowych" w miejscu urazu, ale zrozumienie pełnego zakresu wpływu technologii będzie wymagało "wielu lat badań".

