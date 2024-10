Pierwszy w Polsce przypadek Gorączki Zachodniego Nilu? "Wszystko na to wskazuje"

O sprawie Paweł Grzesiowski mówił w środę na antenie radiowej Jedynki.

Szef GiS: Wszystko wskazuje na to, że mamy pierwszy przypadek Gorączki Zachodniego Nilu

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że w tej chwili trwa potwierdzanie szczegółowych informacji. Do tej pory wszystko wskazuje jednak na to, że mamy do czynienia z pierwszym, potwierdzonym, rodzimym przypadkiem gorączki Zachodniego Nilu.

Chodzi o osobę dorosłą, która – jak podkreślił – nie wyjeżdżała na tereny tropikalne.

– Istnieje więc bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że zaraziła się w Polsce od chorego komara, który wcześniej wypił krew chorego ptaka – tłumaczył Główny Inspektor Sanitarny.

Gorączka Zachodniego Nilu: Co to za choroba? Jakie objawy? Jak się leczy?

Gorączka Zachodniego Nilu to wirusowa choroba przenoszona przez komary, które obok dzikich ptaków są rezerwuarem wirusa. Zachorowania obserwuje się w wielu regionach świata, w tym w Afryce Wschodniej i Zachodniej, Ameryce Północnej, Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. W Europie przypadki zachorowań odnotowano m. in. we Francji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, na Węgrzech oraz we Włoszech.

Do zakażenia człowieka dochodzi w wyniku ukąszenia komara. Potwierdzono również przeniesienie wirusa podczas transplantacji organów i transfuzji krwi oraz z matki na dziecko podczas ciąży. Nie stwierdzono przenoszenia gorączki zachodniego Nilu z człowieka na człowieka poprzez bezpośredni kontakt.

Objawy chorobowe występują od jednego do sześciu dni po ukąszenia komara. Ich nasilenie zależy od wieku osoby zakażonej. U dzieci często obserwowane są łagodna gorączka i złe samopoczucie, u młodzieży występują wysoka gorączka, zaczerwienienie spojówek, ból głowy i ból mięśni. Dużo ostrzejszy przebieg choroba ma u osób starszych. Tu na skutek zakażenia może dochodzić do zaplenia mózgu i opon mózgowych oraz ogólnego wycieńczenia.

W jaki sposób leczy się gorączkę zachodniego Nilu? Tu medycyna nie przewiduje specyficznej terapii. Stosuje się głównie leczenie objawowe, np. obniżające gorączkę, czy łagodzące dolegliwości bólowe. Nie ma też dostępnej szczepionki przeciwko tej chorobie.

