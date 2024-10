Ostatni dzwonek na bezpłatne badania. Ministerstwo potwierdza: To koniec programu

O planach wygaszenia programu Profilaktyka 40 Plus informuje RMF FM. Swoje ustalenia rozgłośnia potwierdziła w Ministerstwie Zdrowia.

To koniec programu Profilaktyka 40 Plus. "Zapadła decyzja"

"W resorcie zdrowia zapadła decyzja, że ten program wygaśnie wraz z końcem grudnia" – czytamy.

Powodem takiej decyzji ma być małe zainteresowanie programem. Na bezpłatne badania miało bowiem zgłosić się zaledwie kilkanaście procent osób uprawnionych.

– Planujemy rozszerzenie badań medycyny pracy, a także rozszerzenie możliwości lekarzy rodzinnych o kierowanie na inne badania, by ten system był bardziej powszechny – zapowiedział w rozmowie z rozgłośnią wiceminister Wojciech Konieczny.

Profilaktyka 40 Plus? Kto może skorzystać? Jakie badania są w pakiecie?

To więc ostatni czas, aby wykonać bezpłatne badania. Kto jest uprawniony do skorzystania z programu? To osoby, które ukończyły 40 lat; nie korzystały z programu wcześniej lub skorzystały z niego jednorazowo, ale minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu i które uzupełniły ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub w przychodni POZ uczestniczącej w programie lub w aplikacji mojeIKP.

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 Plus, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla konkretnego pacjenta jest uzależnione od udzielonych a ankiecie odpowiedzi.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

stężenie glukozy we krwi

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

poziom kreatyniny we krwi

badanie ogólne moczu

poziom kwasu moczowego we krwi

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

stężenie glukozy we krwi

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

poziom kreatyniny we krwi

badanie ogólne moczu

poziom kwasu moczowego we krwi

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

pomiar ciśnienia tętniczego

pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie

obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

