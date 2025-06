Zakaz sprzedaży e-papierosów i woreczków nikotynowych coraz bliżej

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, nowe przepisy mają na celu przede wszystkim skuteczniejszą ochronę młodzieży przed dostępem do tych używek. Najważniejsze zmiany zakładają, że sprzedaż e-papierosów – także tych bez nikotyny – oraz woreczków nikotynowych osobom poniżej 18. roku życia będzie całkowicie zabroniona.

Zakaz obejmie także sklepy internetowe

Zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych obejmie nie tylko sklepy stacjonarne, ale również sprzedaż na odległość, w tym przez Internet oraz handel w automatach samoobsługowych. Nowe przepisy będą także wymuszały na producentach, aby opakowania ich produktów były wyraźnie oznaczone jako szkodliwe dla zdrowia.

Przyjęta przez Senat nowela wprowadza także zakaz używania e-papierosów bez nikotyny w miejscach publicznych, takich jak szkoły, przedszkola, restauracje czy place zabaw, gdzie aktualnie obowiązuje zakaz korzystania z e-papierosów zawierających nikotynę.

Surowe kontrole składu produktów

Zgodnie z zaaprobowanymi przez Senat przepisami, wprowadzony zostanie także surowszy nadzór nad składem płynów do e-papierosów i woreczków nikotynowych. Produkty te mają być wolne od substancji rakotwórczych (tzw. CMR), a maksymalna dopuszczalna zawartość nikotyny w woreczkach zostanie ograniczona do 20 mg/g.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że nowelizacja jest odpowiedzią na rosnące zjawisko sięgania po e-papierosy przez młodych ludzi, często jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności. Tymczasem, jak alarmują eksperci, zagrożenia zdrowotne związane z używaniem e-papierosów bez nikotyny nie są istotnie mniejsze niż w przypadku tych z nikotyną.

Inspekcja Handlowa i UOKiK na straży rynku

Nowe przepisy przewidują, że Inspekcja Handlowa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będą odpowiedzialne za kontrolę rynku i egzekwowanie zakazu sprzedaży w automatach i przez Internet. Z kolei Biuro ds. Substancji Chemicznych będzie nadzorować skład produktów.

Nowelizacja ustawy ma wejść w życie jeszcze przed rozpoczęciem wakacji, a kolejne zmiany legislacyjne są przewidywane w nadchodzących miesiącach, także w kontekście unijnych regulacji dotyczących wyrobów nikotynowych.

Do konsultacji trafił także kolejny projekt ustawy, który planuje całkowity zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów oraz wycofanie smakowych woreczków nikotynowych z rynku. Produkty nikotynowe miałyby być dostępne wyłącznie w aptekach, co ma jeszcze bardziej ograniczyć dostęp młodzieży do tych wyrobów.

