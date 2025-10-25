Ważny postulat. "Trwa proces zatrucia umysłów", "czas na twarde decyzje"

W sobotę podczas drugiego dnia konwencji programowej PiS w Katowicach odbyło się ponad 50 paneli tematycznych dot. m.in. wymiaru sprawiedliwości, finansów publicznych, bezpieczeństwa żywnościowego, służb specjalnych, obrony cywilnej czy innowacji.

Kongres PiS. Zybertowicz: Trwa "epidemia rozpaczy"

Głos zabrał m.in. prof. Andrzej Zybertowicz, autor pozycji takich jak "Cyber kontra real" i "AI Eksploracja". Socjolog poruszył temat dramatycznego wpływu smartfonów na kondycję psychiczną ludzi, szczególnie na osoby w wieku szkolnym. Choć nadmierne obcowanie z tymi urządzeniami rozbija układ dopaminowy człowieka, to produkt wielkich koncernów stał się już wszechobecny w życiu młodych ludzi.

– Trwa proces zatrucia umysłów milionów ludzi na całym świecie, nie tylko w Polsce. W krajach, które to rozumieją coraz powszechniej i coraz bardziej stanowczo zakazuje się używania smartfonów w szkołach. Wspierajcie proces zakazania jakiegokolwiek dostępu do smartfonów w szkołach – zaapelował.

– Analizy wykazały, że istnieje tzw. epidemia rozpaczy. Ciągłe przebodźcowanie dopaminowe poprzez kontakty z ekranowymi bodźcami, powoduje podatność na depresję, próby samobójcze, ogromną ilość samookaleczeń, potrzeby konsultacji psychiatrycznych. Bez odcięcia od smartfonów młodego pokolenia, nie będziemy mieli dla kogo reformować Polski – ocenił profesor.

Smartfony. Sójka: Przestańmy udawać, że nic się nie dzieje

Poseł PiS, z zawodu lekarz Katarzyna Sójka skomentowała, że Zybertowicz ma odwagę mówić prawdę o tym, co dzieje się z młodym pokoleniem i zasługuje na wsparcie. "Smartfony rozjeżdżają koncentrację, relacje i poczucie własnej wartości młodych ludzi. Zamiast udawać, że nic się nie dzieje, zacznijmy bronić dzieci przed cyfrowym uzależnieniem. Szkoła ma uczyć, a nie być przystawką do TikToka. Czas na twarde decyzje, zanim za późno będzie ratować przyszłość Polski" – podkreśliła.

twitterCzytaj też:

Kotula chwali socjalne postulaty PiS: Kopiują LewicęCzytaj też:

Kongres PiS: UE szykuje wielki skok na kasę. To system oligarchiczny