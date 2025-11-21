Ograniczenia w 20 powiatach i 3 miastach na Mazowszu. Decyzja wojewody

Ograniczenia dotyczą powiatów: białobrzeskiego, ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, radomskiego, siedleckiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, węgrowskiego, zwoleńskiego i żuromińskiego, a także miast: Ostrołęka, Płock i Siedlce.

Na tych terenach wprowadzono nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu, zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków oraz zakaz trzymania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.

"Celem wprowadzonych regulacji jest ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa HPAI na obszarze województwa mazowieckiego i zapewnienie bezpieczeństwa produkcji drobiarskiej" – czytamy w komunikacie zamieszczonym w piątek (21 listopada) na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

HPAI to skrót od Highly Pathogenic Avian Influenza (wysoce zjadliwa grypa ptaków), czyli odmiany, która jest chorobą wirusową atakującą ptaki. Objawy choroby mogą być różne, od łagodnych po bardzo ciężkie, obejmujące m.in. depresję, silne łzawienie, duszności, obrzęki, sinicę, biegunkę, a także gwałtowny spadek produkcji jaj.

W komunikacie przypomniano, że nadal obowiązuje również wcześniejsze rozporządzenie wojewody dotyczące zwalczania rzekomego pomoru drobiu w trzech powiatach: żuromińskim, mławskim i sierpeckim.

Obszar zagrożony obejmuje, w powiecie żuromińskim gminy: Kuczbork-Osada, Żuromin, Bieżuń, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo; w powiecie mławskim gminy: Szreńsk, Radzanów, Lipowiec Kościelny; w powiecie sierpeckim gminy: Zawidz, Rościszewo.

Natomiast obszar buforowy obejmuje w powiecie żuromińskim gminy: Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo.

"Z uwagi na zmienną sytuację zaleca się ścisłe przestrzeganie obowiązujących zasad oraz bieżące śledzenie komunikatów służb weterynaryjnych" – przekazał urząd.

