"De facto wracają limity". Dramatyczna wiadomość dla pacjentów

W wydanym we wtorek zarządzeniu prezesa NFZ ograniczono finansowanie kolonoskopii, gastroskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego wykonanych ponad limit. Pierwotnie planowano wprowadzić stawkę 40 proc. refundacji ceny badania. Ostatecznie, w wyniku konsultacji, zdecydowano się wprowadzić stawki 50 proc. za tomografię i rezonans oraz 60 proc. za kolonoskopię i gastroskopię.

Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski skomentował decyzję NFZ jednoznacznie: to powrót do limitów na badania diagnostyczne. Lekarz dodał, że obcięcie stawek za badania odbyło się pomimo oporu środowiska medyków.

Kiedy plany cięć finansowania przedostały się do opinii publicznej, wybuchł skandal. Lekarze wskazywali, że odbije się to przede wszystkim na dobru pacjentów. Z kolei NFZ przekonywał, że to "mniejsze zło" i sposób na ograniczenie wydatków.

Jak przekazał kilka dni temu portalowi Interia.pl rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski, finansowanie na poziomie 40 proc. oznacza dla placówek realne straty. W efekcie szpitale i poradnie nie będą skłonne realizować świadczeń ponad limit. To oznacza jedno: odwoływane wizyty, wydłużające się kolejki i rosnącą presję na leczenie prywatne. Pacjenci mogą zostać postawieni przed wyborem – czekać miesiącami albo zapłacić z własnej kieszeni.

Emocje po wypowiedzi ministra

Dodatkowe emocje wywołała poniedziałkowa wypowiedź ministra Macieja Berka, który stwierdził, że pełne finansowanie nadwykonań może być nieuczciwe, a ograniczenie płatności do 40 proc. ma zniechęcać placówki do ich realizowania. Jak przekazał Interii Jakub Kosikowski, takie podejście całkowicie pomija realia systemu. – Świadczenia realizowane w ramach nadwykonań nie generują wysokich marż. Koszty są znaczące, a dodatkowo są one rozliczane dopiero po roku – wskazał.

