"Milion złotych starty". Szpital w Krotoszynie wygasza oddział chemioterapii

O sprawie informuje Radio Zet. Według rozgłośni, działalność oddziału chemioterapii została zawieszona na dwa miesiące. Dyrekcja nie ukrywa jednak, że będzie dążyła do jego całkowitego zamknięcia.

Powodem tak drastycznej decyzji są brak kontraktu na onkologię kliniczną, niska liczba pacjentów oraz straty finansowe.

– Jesteśmy tak naprawdę tylko punktem, w którym pacjent otrzymuje "chemię", a jest do nas skierowany z większych ośrodków. W zeszłym roku z tego oddziału skorzystało tylko 149 pacjentów, z czego tylko 85 proc. to były osoby z powiatu krotoszyńskiego. To pokazuje, że to nie jest oddział strategiczny, który zabezpiecza potrzeby pacjentów onkologicznych. Zwłaszcza, że nie jest tam prowadzona żadna diagnostyka – powiedziała Natalia Mandrysz, p.o. dyrektora szpitala.

Mandrysz wskazywała, że co roku strata finansowa szpitalu powiększała się o ok. milion złotych. Z tego powodu decyzja o likwidacji oddziały wydaje się być najbardziej racjonalna. Pacjenci będą kierowani do oddziałów w Pleszewie, Kaliszu, Wrocławiu i Poznaniu.

NFZ nie ma pieniędzy na leczenie

Już w ubiegłym roku NFZ zmagał się z poważnym niedoborem środków. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku problemy mogą wrócić jeszcze szybciej i z większą siłą.

W budżecie NFZ każdego miesiąca brakuje około 2 mld zł. Dotychczas luki zasypywały doraźne dopłaty z Ministerstwa Finansów, jednak – jak podkreśla ekspert – ten mechanizm przestaje wystarczać.

Według raportu Federacji Przedsiębiorców Polskich i Instytutu Finansów Publicznych skala problemu będzie rosła. Do 2028 r. roczna luka finansowa w systemie ochrony zdrowia może sięgnąć 90 mld zł – tyle budżet państwa musiałby dopłacić w ciągu jednego roku, aby domknąć finansowanie systemu.

