Wpadka Kancelarii Prezydenta. Lekarz, który nie żyje, otrzymał nominację

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Rady Doskonałości Naukowej nadaje tytuły profesorskie pracownikom nauki i sztuki oraz nauczycielom akademickim. Decyzję o nadaniu tytułu profesora głowa państwa podejmuje w formie postanowienia, wcześniej kontrasygnowanego przez prezesa Rady Ministrów.

Prezydent cyklicznie wręcza nominacje profesorskie wybitnym naukowcom. Ich nazwiska są publikowane w Monitorze Polskim. Najnowsze postanowienie w tej sprawie zamieszczono w ubiegłym tygodniu, z datą 18 lutego 2026 r.

Wpadka przy nominacji profesorskiej

Okazało się, że omyłkowo nadano tytuł profesora zmarłemu w ubiegłym roku Maciejowi Chałubińskiemu, cenionemu alergologowi, specjaliście immunologii i chorób wewnętrznych, członkowi zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Indywidualnego Toku Studiów.

"Prowadzone są działania zmierzające do skorygowania zaistniałej sytuacji" – poinformowało "Puls Medycyny" Biuro Mediów i Listów Prezydenta.

Kim był Maciej Chałubiński?

Maciej Chałubiński zmarł w sierpniu ubiegłego roku. "Dla studentów był kimś więcej niż wykładowcą – był mentorem i przyjacielem. Zawsze znajdował czas, aby wysłuchać, doradzić i dodać otuchy, pomagając młodym naukowcom rozwijać skrzydła i ciesząc się z ich sukcesów" – podał w komunikacie Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Jak przekazał serwis medonet.pl, Chałubiński od lat łączył pracę kliniczną, naukową oraz dydaktyczną. Jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół mechanizmów nadwrażliwości, zaburzeniach odporności oraz nowoczesnych metodach leczenia chorób alergicznych. Napisał i zredagował dziesiątki prac, które zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych. Współpracował m.in. ze Szwajcarskim Instytutem Alergii i Astmy (SIAF) przy Uniwersytecie w Zurychu.

