– Mamy zbyt rozdrobniony system właścicielski w przypadku szpitali. Najlepiej z zarządzaniem szpitalami radzą sobie marszałkowie województw – wskazała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda we wtorkowej audycji RMF FM.

– Chcemy wzmocnić korpus kontrolerski w służbie zdrowia. Dziś w NFZ jest niewystarczająca liczba kontrolerów. Poprawie powinna ulec kontrola wydatków – dodała.

– Pozostajemy w sferze publicznego systemu ochrony zdrowia. I myślę, że dzisiaj absolutnie nie mówimy o żadnych ruchach prywatyzacyjnych. Ruchy konsolidacyjne to nadal pozostawienie własności szpitali w publicznych rękach – podkreśliła.

Będą zamykać szpitale powiatowe?

"Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stwierdziła, że najlepiej z zarządzaniem szpitalami radzą sobie marszałkowie województw. To już retoryka przygotowująca grunt pod zamykanie szpitali powiatowych" – stwierdził za pośrednictwem platformy X Jacek Sasin, poseł PiS, były wicepremier oraz były minister aktywów państwowych.

"Fakty tylko w województwie podlaskim: 44 mln zł dotacji dla szpitali marszałkowskich, ponad 70 mln zł pożyczki na wkład własny do KPO i 50 mln zł niewypłaconych nadwykonań dla szpitali powiatowych. Premiowane są szpitale w dużych miastach, a placówki powiatowe pozbawia się należnych im pieniędzy. Potem łatwo ogłosić, że są źle zarządzane i trzeba je zamknąć" – zauważył polityk Prawa i Sprawiedliwości. "Wróciła na dobre polityka Polski A i Polski B. Donald Tusk bije brawo" – dodał.

Czarne chmury nad minister zdrowia

Niemal połowa ankietowanych uważa, że minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powinna zostać zdymisjonowana – wynika z nowego sondażu SW Research dla "Dziennika Gazety Prawnej".

Dymisji szefowej resortu zdrowia chce 49 proc. badanych. Przeciwko jest 18,9 proc. respondentów. 23,1 proc. pytanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". Natomiast 8,6 proc. uczestników badania stwierdziło, że nie zna sprawy. Sondaż został przeprowadzony w dniach 14-15 lipca 2026 r. na próbie 804 respondentów.

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