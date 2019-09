Morawiecki: Niższe podatki od małych firm

Szef rządu podkreślił, że takie obliczanie ZUS-u będzie miało miejsce do "takiego poziomu żeby koszty, czyli ta łączna ulga, niewpłacona pula pieniędzy do FUS nie przekraczała miliard złotych". – Tak jest to obecnie kalibrowane. A więc ulga dla tych małych, a dla tych wszystkich średnich, większych chcę z całą mocą raz jeszcze podkreślić, że ten ryczałtowy ZUS, który nalicza się od 60 proc. średniego wynagrodzenia, te wszystkie poszczególne stawki utrzymujemy, tak jak one są do tej pory. Czyli około 1300 zł, na które zresztą nie mamy wpływu, one od lat, rok po roku, są indeksowane zgodnie z przyrostem wynagrodzeń – mówił.

Mateusz Morawiecki mówił też, że kolejną dobrą wiadomością dla przedsiębiorców jest możliwość rozliczenia się ryczałtowego. – Będzie podniesiona najpierw czterokrotnie, a właściwie bardzo szybko, potem planujemy podnieść to ośmiokrotnie, czyli z dzisiejszej puli 250 tys. euro do miliona, a za chwilę do dwóch milionów euro. Mniej biurokracji, formalności, dużo większa łatwość rozliczeń i płacenia podatków w sposób ryczałtowy, bardzo niskich, dla branży rolnej, 2-3 proc., w zależności od charakteru branży, a dla innych branż 8-8,5 proc. lub więcej jeżeli to są branże na wysokich marżach – tłumaczył.

– Niższe podatki od małych firm, a trochę wyższe od tych międzynarodowych, dużych korporacji, które wcześniej – trzeba to powiedzieć – za bardzo nie płaciły podatków w takim wymiarze, jak powinny i utrzymanie ryczałtu na poziomie takim, jak do tej pory, ale z kolei obniżenie tego ryczałtu dla części tych najmniejszych firm, którym trudniej było korzystać z ulg w ZUS-ie – powiedział Morawiecki.