"Ogromny potencjał ekonomiczny". Duży awans Polski

Szyszko o Grecie Thunberg: To dziewczę nie wie, co mówi

– To dziewczę oszukano, to dziewczę chyba nie wie co mówi, bo jest ciężko, aby w tym wieku rozumieć dokładne meandry polityki i gospodarki – stwierdził w Radio Wnet były minister środowiska i poseł PiS Jan Szyszko. Dodał, że współczuje...