Wielka Brytania: Polski ksiądz będzie ponownie sądzony

Na razie nie podano do wiadomości, na czym sąd apelacyjny na Jersey oparł swoje orzeczenie, wydane 22 stycznia, unieważniające poprzedni wyrok i nakazujące zwolnienie duchownego z więzienia. Nie są też jeszcze znane terminy kolejnych kroków podejmowanych w postępowaniu.

Sprawa ks. Glasa

62-letni obecnie ks. Glas w kwietniu ub.r. został uznany przez ławę przysięgłych sądu w Saint Helier winnym czynów lubieżnych wobec dziecka na tle fetyszu stóp. W czerwcu został za to skazany na pięć lat więzienia. Otrzymał również dożywotni zakaz kontaktów z ofiarą. Dodatkowo nakazano mu zapłacić ponad 12 tys. funtów za terapię, którą osoba ta, obecnie dorosła, przechodziła. Został także umieszczony w rejestrze przestępców seksualnych na okres 10 lat.

Biskup diecezji Portsmouth opublikował wówczas oświadczenie, w którym wyraził głębokie ubolewanie z powodu przestępstw popełnionych przez ks. Glasa, przeprosił osobę wykorzystywaną za cierpienie, które w jego wyniku tych czynów musi w życiu znosić.

Gdy w 2024 roku diecezja została powiadomiona przez policję z Jersey o oskarżeniach wobec duchownego, ks. Glas – zgodnie z obowiązującymi procedurami kościelnymi – został zawieszony w pełnieniu posługi duszpasterskiej. Diecezja w pełni współpracowała z organami państwowymi.

Działalność duszpasterska

Urodzony w 1964 roku ks. Glas należał do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, pracował w Wielkiej Brytanii, jednak w 2002 roku wystąpił ze zgromadzenia i został kapłanem diecezji Portsmouth.

W 2024 roku rzecznik prasowy chrystusowców ks. Marek Grygiel poinformował, że w okresie, gdy ks. Glas był członkiem tego zgromadzenia, nie odnotowano żadnych skarg, zarówno ze strony przełożonych, jak i osób świeckich, na jakiekolwiek ewentualne niewłaściwe zachowania tego księdza, a tym bardziej czyny o charakterze nadużyć czy przestępstw o podłożu seksualnym.

Niezależnie od pracy w angielskiej diecezji, ks. Glas prowadził za pośrednictwem internetu bogatą działalność duszpasterską w języku polskim. Jest też autorem poczytnych książek. 15 października 2016 roku wziął udział w Wielkiej Pokucie na błoniach jasnogórskich – modlitwie przebłagalnej za grzechy narodu polskiego, gdzie prowadził modlitwę o uwolnienie Polski od działania złego ducha.

