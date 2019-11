"Rz": PiS planuje zawiesić podatek od hipermarketów

Gazeta zwraca uwagę, że dzisiaj Rada Ministrów ma zdecydować o dalszych losach podatku od sprzedaży detalicznej. Danina prawdopodobnie zostanie na razie zawieszona.

"Rz" przypomina, że jeszcze latem tego roku, gdy za państwowe finanse odpowiadał Marian Banaś, przymierzano się do decyzji, by podatek od największych sklepów pobierać już od września. Powodem była wygrana polskiego rządu w Sądzie UE. Jednak Komisja Europejska wniosła od tego wyroku apelację do TSUE, a trybunał ma ją rozpatrzyć najwcześniej w przyszłym roku.

Dlatego – według dziennika – najnowsza propozycja zakłada po prostu zawieszenie pobierania podatku do końca czerwca 2020 roku.

Eksperci, których cytuje "Rzeczpospolita" twierdzą, że to dobra decyzja, ale ich zdaniem rząd w ogóle powinien wycofać się z tej daniny, bo może ona być szkodliwa dla handlu.

Resort finansów wyliczył, że podatek od hipermarketów zapłaci około 200 firm, co przyniesienie budżetowi państwa 1,6 mld zł rocznie.