Prezes ZUS: Mówię to publicznie po raz pierwszy

W ramach walki z kryzysem gospodarczym, do którego doprowadziła pandemia koronawirusa, rząd opracował tzw. tarczę antykryzysową. Składa się na nią m.in. świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek ZUS, pożyczka dla mikroprzedsiębiorców czy zasiłki opiekuńcze.

Gertruda Uścińska mówiła na antenie Polskiego Radia 24, że pomimo rozwiązań antykryzysowych, statystyka dotycząca liczby płatników składek wygląda bardzo dobrze.

– Po raz pierwszy publicznie przedstawiam te sytuację. Gdy porównamy maj do lutego, to w rejestrze mamy mniej płatników jedynie o 4,4 tys. W kwietniu i marcu były to wyższe wskaźniki. Można stwierdzić, że to zwykłe zmiany fluktuacyjne. 2 mln 700 tys. płatników to bardzo dobry wynik – oceniła.

Prezes ZUS poinformowała, że w marcu złożono 1 mln 570 tys. wniosków o zwolnienie ze składek, z czego 96 proc. rozpatrzono pozytywnie. W kwietniu takich wniosków złożono 1 mln 700 tys.

– W sumie z opłacania składek zwolniliśmy płatników na łączną sumę 7 mld 360 ml zł. Realizujemy także wnioski o świadczenie postojowe. Na to rozwiązanie złożono 1 mln 600 tys. wniosków. Dla 90 proc. ubiegających się przyznano już odpowiednie środki – powiedziała Uścińska.

Według prezes ZUS dane wskazują, że tarcza antykryzysowa daje efekty. – Zaproponowane formy wsparcia są dobrymi instrumentami dającymi poczucie stabilizacji – dodała.